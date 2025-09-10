Ríos anaranjados indican un cambio tóxico en la naturaleza ártica

Rios El río Salmon en Alaska ahora tiene un color naranja oxidado debido a los contaminantes metálicos liberados por el deshielo del permafrost. (- UC RIVERSIDE/TAYLOR RHOADES)

En la cordillera Brooks de Alaska, los ríos que antes eran lo suficientemente claros como para beber ahora corren anaranjados y turbios por metales tóxicos.

A medida que el calentamiento descongela el suelo anteriormente congelado, desencadena una reacción química en cadena que está envenenando a los peces y causando estragos en los ecosistemas.

A medida que el planeta se calienta, una capa de permafrost (suelo ártico permanentemente congelado que retuvo minerales durante milenios) comienza a descongelarse. El agua y el oxígeno se filtran en el suelo recién expuesto, provocando la descomposición de rocas ricas en sulfuros y creando ácido sulfúrico que filtra metales naturales como el hierro, el cadmio y el aluminio de las rocas al río.

A menudo, reacciones geoquímicas como estas son provocadas por las operaciones mineras. Pero este no es el caso en esta ocasión.

“Así es como se ve el drenaje ácido de las minas”, dijo en un comunicado Tim Lyons, biogeoquímico de la Universidad de California, Riverside. “Pero aquí no hay mina. El permafrost se está descongelando y cambiando la composición química del paisaje”.

Un nuevo artículo que detalla la gravedad de la contaminación se ha publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences. Aunque el estudio se centra en el río Salmon, los investigadores advierten que ya se están produciendo transformaciones similares en docenas de otras cuencas hidrográficas del Ártico.

“He trabajado y viajado por la cordillera Brooks desde 1976, y los cambios recientes en la topografía y la composición química del agua son realmente asombrosos”, afirmó David Cooper, científico investigador de la Universidad Estatal de Colorado y coautor del estudio.

EMPEZÓ EN 2019

El ecólogo Paddy Sullivan, de la Universidad de Alaska, observó por primera vez los drásticos cambios en 2019 mientras realizaba trabajo de campo sobre el desplazamiento de los bosques árticos hacia el norte, otra consecuencia del cambio climático.

Un piloto que llevó a Sullivan al campo le advirtió que el río Salmon no se había aclarado tras el deshielo y que parecía aguas residuales. Alarmado por lo que vio, Sullivan unió fuerzas con Lyons, Roman Dial, de la Universidad del Pacífico de Alaska, y otros para investigar las causas y las consecuencias ecológicas.

Su análisis confirmó que el deshielo del permafrost estaba desencadenando reacciones geoquímicas que oxidan rocas ricas en sulfuros, como la pirita, generando acidez y movilizando una amplia gama de metales, incluido el cadmio, que se acumula en los órganos de los peces y podría afectar a animales como osos y aves que se alimentan de peces.

En pequeñas cantidades, los metales no son necesariamente tóxicos. Sin embargo, el estudio muestra que los niveles de metales en las aguas del río superan los umbrales de toxicidad de la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. para la vida acuática. Además, las aguas turbias por el hierro reducen la cantidad de luz que llega al fondo del río y sofocan las larvas de insectos que comen el salmón y otros peces.

ESTÁ SUCEDIENDO EN TODO EL ÁRTICO

Si bien las concentraciones actuales de metales en el tejido comestible de los peces no se consideran peligrosas para los humanos, los cambios en los ríos plantean amenazas indirectas pero graves. El salmón chum, una especie clave para la subsistencia de muchas comunidades indígenas, podría tener dificultades para desovar en lechos de grava obstruidos por sedimentos finos. Otras especies, como el tímalo y el Dolly Varden, también podrían verse afectadas. “No se trata solo del caso del río Salmon”, afirmó Lyons. "Esto está sucediendo en todo el Ártico. Dondequiera que haya el tipo adecuado de roca y permafrost en descongelación, este proceso puede iniciarse".

A diferencia de las minas, donde el drenaje ácido puede mitigarse con barreras o sistemas de contención, estas cuencas hidrográficas remotas podrían tener cientos de fuentes de contaminación y carecer de dicha infraestructura. Una vez que comienza el proceso químico, lo único que puede detenerlo es la recuperación del permafrost.

"Una vez que comienza, no hay solución“, afirmó Lyons. “Es otro cambio irreversible impulsado por el calentamiento del planeta”.

El estudio destaca el peligro potencial para otras regiones del Ártico. Los investigadores desean ayudar a las comunidades y a los administradores de tierras a anticipar los impactos futuros y, cuando sea posible, a prepararse para ellos.

“Quedan pocos lugares en la Tierra tan intactos como estos ríos”, afirmó Lyons. “Pero incluso aquí, lejos de ciudades y carreteras, la huella del calentamiento global es inconfundible. Ningún lugar se salva”.