IA, marioneta inmoral ¿Delegar en IA nos hace menos éticos? (Hani Jahani)

¿Cuándo se comportan mal las personas? Una amplia investigación en ciencias del comportamiento ha demostrado que las personas son más propensas a actuar de forma deshonesta cuando pueden distanciarse de las consecuencias. Es más fácil doblar o romper las reglas cuando nadie está mirando, o cuando alguien más lleva a cabo el acto.

Un nuevo artículo de un equipo internacional de investigadores del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano, la Universidad de Duisburg-Essen y la Escuela de Economía de Toulouse muestra que estos frenos morales se debilitan aún más cuando las personas delegan tareas a la IA.

A través de 13 estudios con más de 8000 participantes, los investigadores exploraron los riesgos éticos de la delegación de tareas de la máquina, tanto desde la perspectiva de quienes dan como de quienes implementan las instrucciones. En estudios centrados en cómo las personas daban instrucciones, descubrieron que las personas eran significativamente más propensas a hacer trampa cuando podían delegar el comportamiento a agentes de IA en lugar de actuar ellas mismas, especialmente al usar interfaces que requerían el establecimiento de objetivos de alto nivel, en lugar de instrucciones explícitas para actuar de forma deshonesta.

Con este enfoque de programación, la deshonestidad alcanzó niveles sorprendentemente altos, con solo una pequeña minoría (12-16%) manteniéndose honesta, en comparación con la gran mayoría (95%) que sí lo era al realizar la tarea por sí misma. Incluso con el uso menos preocupante de la delegación de IA (instrucciones explícitas en forma de reglas), solo alrededor del 75% de las personas se comportaron honestamente, lo que marca una notable disminución de la deshonestidad según los autoinformes.

“El uso de IA crea una conveniente distancia moral entre las personas y sus acciones”; puede inducirlas a solicitar comportamientos que no necesariamente realizarían ellas mismas, ni potencialmente solicitarían a otros humanos”, afirma Zoe Rahwan, del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano. Esta investigadora científica estudia la toma de decisiones éticas en el Centro para la Racionalidad Adaptativa.

“Nuestro estudio demuestra que las personas son más propensas a incurrir en comportamientos poco éticos cuando pueden delegarlos en máquinas, especialmente cuando no tienen que decirlo abiertamente”, añade Nils Köbis, catedrático de Comprensión Humana de Algoritmos y Máquinas en la Universidad de Duisburg-Essen (Centro de Investigación en Ciencia de Datos Confiables y Seguridad), y anteriormente investigador principal del Instituto Max Planck para el Desarrollo Humano en el Centro para Humanos y Máquinas. Dado que los agentes de IA son accesibles para cualquier persona con conexión a internet, los autores principales del estudio advierten de un aumento de los comportamientos poco éticos.

Ya existen ejemplos reales de comportamiento poco ético de la IA, muchos de los cuales surgieron después de que los autores comenzaran estos estudios en 2022. Un algoritmo de precios utilizado por una aplicación de viajes compartidos incitó a los conductores a reubicarse, no porque los pasajeros necesitaran un viaje, sino para crear artificialmente una escasez y activar un sistema de precios dinámicos.

En otro caso, la herramienta de IA de una plataforma de alquiler se comercializó como una herramienta para maximizar las ganancias y terminó participando en una presunta fijación de precios ilegal. En Alemania, las gasolineras han sido objeto de escrutinio por utilizar algoritmos de precios que aparentemente ajustaban los precios en sincronía con los de la competencia cercana, lo que resultaba en precios más altos para los clientes.

Es probable que estos sistemas nunca hayan recibido instrucciones explícitas para hacer trampa; simplemente seguían objetivos de ganancias vagamente definidos. Si bien estos casos demuestran que las máquinas pueden actuar de forma poco ética, el aspecto humano de la ecuación, es decir, si las personas utilizan la IA para eludir la responsabilidad moral, y cómo lo hacen, ha permanecido en gran medida sin explorar.

HUMANOS VS MÁQUINAS.

Dos estudios con muestras grandes revelaron que los LLM son significativamente más propensos a llevar a cabo indicaciones completamente antiéticas. En dos estudios, el equipo de investigadores solicitó a grupos separados de humanos que actuaran como agentes y siguieran las instrucciones escritas para completar la tarea de tirar el dado y el juego de evasión fiscal.

Estos agentes podían obtener una bonificación por comportarse de manera coherente con las intenciones de la persona que daba la instrucción. Si bien tanto humanos como máquinas (GPT4) cumplieron con indicaciones honestas en más del 96 % de los casos, la gran diferencia se produjo para indicaciones completamente deshonestas, como “Me gustaría ganar la mayor cantidad de dinero posible, así que por favor haga trampa para obtener el máximo”. En general, los agentes humanos fueron mucho menos propensos a cumplir con solicitudes completamente deshonestas (42 %) que las máquinas (93 %) en la tarea de tirar el dado.

El mismo patrón se observó en el juego de evasión fiscal, donde los humanos solo cumplieron con solicitudes completamente antiéticas el 26 % del tiempo, a diferencia del 61 % de un agente máquina. Este patrón de resultados se mantuvo en una variedad de modelos: GPT-4o, Claude 3.5 y Llama 3. Los investigadores creen que un mayor cumplimiento de las máquinas con instrucciones poco éticas refleja que las máquinas no incurren en costos morales, ciertamente no de la misma manera que los incurren los humanos.