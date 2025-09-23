El TFJA y la UNAM fortalecen la formación Jurídica de Alto Nivel

. Guillermo Valls Esponda, Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio de colaboración para la implementación de un Doctorado en Derecho, diseñado especialmente para el TFJA.

El acuerdo fue suscrito por el Magistrado Guillermo Valls Esponda, Presidente del TFJA, y la Dra. Mónica González Contró, Directora del Instituto, en un acto que marca un hito en la profesionalización del órgano jurisdiccional. En su intervención, el Magistrado Valls Esponda destacó que este convenio representa “un paso firme hacia la consolidación de un órgano jurisdiccional moderno”, que apuesta por la investigación jurídica y la formación académica de alto nivel como herramientas clave para enfrentar los desafíos de la justicia en el siglo XXI.

El Doctorado en Derecho busca formar profesionales con excelencia académica, pensamiento crítico, sólida base teórica y sensibilidad ante los retos de la justicia administrativa. Según el Magistrado Presidente, este programa doctoral contribuirá a consolidar un tribunal más preparado y comprometido con su misión institucional.

La Dra. González Contró subrayó que el programa fue diseñado con una visión interdisciplinaria e innovadora, alineada con las necesidades actuales de la justicia administrativa, y orientado a fortalecer el desempeño del TFJA en beneficio del Estado de Derecho.

El evento contó con la presencia de integrantes de la Comisión para Coadyuvar a la Formación, Profesionalización y Especialización del TFJA, miembros del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Magistrados de Sala Superior, Junta de Gobierno y Administración, así como representantes de las Salas Regionales de la Ciudad de México.