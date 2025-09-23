Las urracas pueden averiguar a cuántos intrusos se enfrentan

Ciencia. Urracas. (PIXABAY/CC0 PUBLIC DOMAIN/PIXABAY/CC0 PUBLIC DOMAIN)

Una nueva investigación ha demostrado por primera vez que las urracas pueden distinguir entre el número de aves que llaman al reproducir grabaciones de urracas intrusas.

Investigadores del Centro de Biología Evolutiva de la Universidad de Australia Occidental ya habían establecido en un estudio publicado a principios de este año que las urracas podían discriminar entre diferentes cantidades de alimento.

En esta ocasión, los investigadores, dirigidos por la Dra. Grace Blackburn, querían averiguar si las urracas eran igual de eficaces para distinguir la cantidad de señales auditivas de otras aves, y si estas habilidades estaban relacionadas.

“Ser capaces de distinguir cuántos intrusos pueden estar cerca es una habilidad importante para los animales, que luego deben evaluar si podrían ganar en caso de una pelea”, explicó la Dra. Blackburn en un comunicado.

IGUAL QUE CON LAS CANTIDADES DE COMIDA

“Queríamos averiguar si las urracas podían hacer esto y, de ser así, si la habilidad cognitiva necesaria para hacerlo estaba relacionada de alguna manera con su capacidad para discriminar entre diferentes cantidades de alimento”.

En el nuevo estudio, el equipo volvió a invitar a las urracas a elegir entre diferentes cantidades de comida, y descubrió que eran capaces de distinguir entre dos y tres, dos y cuatro, y dos y cinco trozos de queso.

Posteriormente, reprodujeron las mismas grabaciones de las urracas con uno, dos o tres intrusos llamando y observaron el nivel de canto y vigilancia que mostraban como respuesta.

Observaron que las urracas pasaban más tiempo vigilantes (indicado por una postura erguida y la observación del entorno) cuando había más intrusos llamando que cuando solo había uno.

“Fue realmente emocionante ver que pueden distinguir si el canto proviene de un individuo, de dos o tres, lo cual es muy importante para ellas en lo que respecta a la competencia intergrupal“, afirmó el Dr. Blackburn.

Pero cuando los investigadores profundizaron en las respuestas de las urracas individualmente para ver si existía una relación entre su rendimiento en las dos tareas, los resultados fueron inesperados.

“Pensábamos que las aves que discriminaban mejor entre, por ejemplo, cinco y dos trozos de queso también serían mejores discriminando entre tres y un solo llamador; que responderían con mayor vigilancia a tres llamadores porque representaban la mayor amenaza“, dijo el Dr. Blackburn.

“En cambio, descubrimos que, si bien las urracas estaban más vigilantes cuando había más llamadores, las que obtuvieron mejores resultados en la tarea de comida pasaron menos tiempo vigilantes siguiendo la reproducción de los tres llamadores que las urracas que no fueron tan buenas identificando grandes cantidades de comida.

“Así que encontramos una correlación, pero fue lo contrario de lo que esperábamos y no estamos completamente seguros de por qué“.

En un artículo publicado en la revista Behavioural Ecology, los investigadores analizaron posibles explicaciones para el resultado inesperado.

EVALUACIÓN DE AMENAZAS

Esto incluía la posibilidad de que las urracas que se desempeñaron mejor en la tarea cognitiva basada en la comida y pasaron menos tiempo vigilantes pudieran simplemente ser más rápidas al evaluar el bajo nivel de amenaza que representan las señales acústicas por sí solas, en comparación con la evidencia acústica y visual de intrusos.

Alternativamente, las urracas más vigilantes podrían tener más experiencia en conflictos e interacción intergrupal y, por lo tanto, presentar niveles de estrés más elevados que las hicieron más alertas ante la amenaza percibida.

“Dado que se sabe que el estrés afecta el rendimiento cognitivo, esto también podría explicar por qué estos individuos no fueron tan buenos en la tarea de la comida", afirmó el Dr. Blackburn.

En una tercera teoría, los investigadores consideraron que las habilidades cognitivas utilizadas en ambas tareas podrían estar sustentadas por diferentes dominios, y que algunos individuos simplemente serían más hábiles en un dominio, como el procesamiento visual, que en otro, como el procesamiento auditivo.

“Se requiere más investigación para comprender la relación negativa que observamos, pero el hecho de que exista algún vínculo entre el rendimiento en las tareas es significativo”, afirmó el Dr. Blackburn afirmó:

“Nuestros hallazgos no solo amplían el trabajo que documenta la capacidad de discriminación cuantitativa entre especies, sino que también proporcionan algunas de las primeras evidencias de que el rendimiento en tareas espontáneas de discriminación cuantitativa puede estar relacionado con situaciones ecológicamente relevantes".