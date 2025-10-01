Observación directa de un planeta creciendo a 437 años luz

Observación. Este concepto artístico representa al protoplaneta WISPIT 2b acumulando materia mientras orbita alrededor de su estrella, WISPIT 2. (NASA/JPL-CALTECH/R. HURT (IPAC)/NASA/JPL-CALTECH/R. HURT (IPAC))

Investigadores liderados por la Universidad de Arizona han detectado directamente un protoplaneta joven llamado WISPIT 2b, incrustado en un espacio anular en un disco que rodea una estrella joven.

Si bien los teóricos han considerado la probable existencia de planetas en estos espacios, esta es la primera vez que se observa.

WISPIT 2b ha sido etiquetado como protoplaneta porque es un objeto astronómico que acumula material y se transforma en un planeta completamente desarrollado. Sin embargo, incluso en su estado “proto”, WISPIT 2b es un gigante gaseoso aproximadamente 5 veces más masivo que Júpiter. Este protoplaneta masivo tiene aproximadamente 5 millones de años, o casi 1.000 veces más joven que la Tierra, y se encuentra a unos 437 años luz de la Tierra.

Según la NASA, al ser un planeta bebé gigante y aún en crecimiento, WISPIT 2b es interesante de estudiar por sí mismo, pero su ubicación en este espacio del disco protoplanetario es aún más fascinante. Los discos protoplanetarios están compuestos de gas y polvo que rodean a las estrellas jóvenes y sirven como cuna de nuevos planetas.

Dentro de estos discos, se pueden formar huecos o claros en el polvo y el gas, que aparecen como anillos vacíos. Los científicos llevan mucho tiempo sugiriendo que estos planetas en crecimiento probablemente sean los responsables de limpiar el material de estos huecos, empujando y dispersando el material polvoriento del disco hacia afuera y dando paso a los huecos de los anillos. Nuestro propio sistema solar fue en su día simplemente un disco protoplanetario, y es posible que Júpiter y Saturno hayan limpiado huecos de anillos como este en ese disco hace muchísimos años.

Pero a pesar de la observación continua de estrellas con este tipo de discos, nunca se había encontrado evidencia directa de un planeta en crecimiento en uno de estos huecos de anillos. Es decir, hasta ahora. Como se informa en este artículo, WISPIT 2b se observó directamente en uno de los anillos huecos alrededor de su estrella, WISPIT 2.

Otro aspecto interesante de este descubrimiento es que WISPIT 2b parece haberse formado donde fue encontrado, no en otro lugar ni se desplazó hacia el espacio hueco de alguna manera.

WISPIT-2b fue descubierto por un equipo dirigido por el astrónomo Laird Close, de la Universidad de Arizona, y Richelle van Capelleveen, estudiante de posgrado de astronomía en el Observatorio de Leiden, Países Bajos. El hallazgo se ha publicado en Astrophysical Journal Letters.

OBSERVACIONES CON VARIOS TELESCOPIOS

La estrella WISPIT 2 se observó por primera vez utilizando el VLT-SPHERE (Very Large Telescope - Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch), un telescopio terrestre en el norte de Chile operado por el Observatorio Europeo Austral. En estas observaciones, se observaron por primera vez los anillos y el espacio hueco alrededor de esta estrella.

Tras estas observaciones del sistema, los investigadores observaron WISPIT 2 y detectaron el planeta WISPIT 2b por primera vez utilizando el sistema de óptica adaptativa extrema MagAO-X de la Universidad de Arizona, un generador de imágenes de exoplanetas de alto contraste en el Telescopio Magallanes 2 (Clay) del Observatorio Las Campanas en Chile.

Esta tecnología añade otra dimensión única a este descubrimiento. El instrumento MagAO-X captura imágenes directas, por lo que no solo detectó WISPIT 2b, sino que básicamente capturó una fotografía del protoplaneta.

El equipo utilizó esta tecnología para estudiar el sistema WISPIT 2 en lo que se denomina luz H-alfa, o luz de hidrógeno-alfa. Este tipo de luz visible se emite cuando el gas hidrógeno cae desde un disco protoplanetario sobre planetas jóvenes en crecimiento. Esto podría parecer un anillo de plasma sobrecalentado que orbita el planeta. Este plasma emite la luz H-alfa que MagAO-X está especialmente diseñado para detectar (aunque sea una señal muy débil en comparación con la brillante estrella cercana).

Al observar el sistema en luz H-alfa, el equipo detectó un punto claro en uno de los huecos oscuros del anillo en el disco que rodea a WISPIT 2, que resultó ser el planeta WISPIT 2b.