UAdeC impulsa curso de Fotografía con Móvil Se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de octubre para todas las edades

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y el Recinto Cultural Universitario “Aurora Morales de López”, hace la invitación a la comunidad universitaria y al público en general a participar en el “Curso de Fotografía con Móvil”, este evento se llevará a cabo los sábados 18 y 25 de octubre.

El taller se encuentra diseñado para personas de todas las edades que no cuenten con experiencia previa, pues se busca enseñar de manera práctica y divertida cómo sacar provecho a los dispositivos móviles.

Durante las sesiones, los participantes podrán explorar distintos escenarios como locaciones urbanas y arquitectura de Saltillo, prácticas con modelos para aprender sobre dirección, encuadre y composición; además, se realizarán ejercicios tipo estudio con iluminación continua y se compartirán consejos sobre aplicaciones de edición digital que permitirán obtener resultados sorprendentes.

El curso tendrá un horario de 12:00 a 19:00 horas, con una hora destinada a la comida; el costo de recuperación es de $1,000 pesos e incluye asesoría personalizada, material digital de apoyo y prácticas en cada sesión.

La actividad será impartida por Esteban sosa quien cuenta con experiencia en el ámbito fotográfico. Los interesados pueden reservar su lugar enviando un mensaje alWhatsApp(844) 353 95 05, el cupo es limitado; para más información comunicarse al Recinto Cultural “Aurora Morales de López” al teléfono (844) 410 3203 o visitar la página de Facebook https://www.facebook.com/recinto.moralesdelope