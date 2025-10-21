Un fósil de reptil jurásico difumina la línea entre serpiente y lagarto

Fosil Una reconstrucción de Breugnathair elgolensis, la especie jurásica recientemente descrita con características tanto de lagartos como de serpientes. (BRENNAN STOKKERMANS)

Una especie de lagarto con dientes ganchudos que vivió hace unos 167 millones de años y presenta características confusas que se observan en serpientes y gecos, dos parientes muy lejanos.

Este espécimen jurásico, uno de los lagartos fósiles relativamente completos más antiguos descubiertos hasta la fecha, se describe en un estudio publicado en la revista Nature, fruto de una colaboración multinacional entre el Museo Americano de Historia Natural y científicos del Reino Unido, como el University College de Londres y los Museos Nacionales de Escocia, Francia y Sudáfrica.

La especie recibió el nombre gaélico de Breugnathair elgolensis, que significa "serpiente falsa de Elgol“, en referencia a la zona de la isla de Skye, en Escocia, donde fue descubierta. Breugnathair tenía mandíbulas serpenteantes y dientes curvos y en forma de gancho, similares a los de las pitones modernas, junto con el cuerpo corto y las extremidades completamente formadas de un lagarto.

“Las serpientes son animales extraordinarios que desarrollaron cuerpos largos y sin extremidades a partir de ancestros similares a lagartos”, afirmó en un comunicado Roger Benson, autor principal del estudio y Curador Macaulay de la División de Paleontología del Museo Americano de Historia Natural.

“El Breugnathair presenta características serpenteantes en los dientes y las mandíbulas, pero en otros aspectos es sorprendentemente primitivo. Esto podría indicarnos que los ancestros de las serpientes eran muy diferentes de lo que esperábamos, o bien podría ser evidencia de que los hábitos depredadores serpenteantes evolucionaron por separado en un grupo primitivo y extinto".

Los lagartos y las serpientes forman un grupo llamado escamosos. El Breugnathair se ha incluido en un nuevo grupo de escamosos depredadores extintos llamado Parviraptoridae, que anteriormente solo se conocía a partir de fósiles más fragmentarios.

Estudios anteriores informaron de huesos con dientes similares a los de las serpientes, que se encontraron muy cerca de huesos con características similares a las de los gecos. Sin embargo, debido a que estos parecían tan drásticamente diferentes, algunos investigadores creyeron que pertenecían a dos animales diferentes.

El nuevo trabajo sobre Breugnathair refuta esos hallazgos previos, demostrando que características similares a las de las serpientes y a las del geco coexisten en un mismo animal.

Breugnathair fue descubierto en 2016 por Stig Walsh, de los Museos Nacionales de Escocia, durante una expedición con Benson y otros investigadores en la isla de Skye. Desde entonces, los investigadores han dedicado casi 10 años a preparar el espécimen, obteniendo imágenes mediante tomografía computarizada y rayos X de alta potencia en el Centro Europeo de Radiación Sincrotrón de Grenoble (Francia) y analizando los resultados.

CASI 40 CENTÍMETROS DE LARGO

Con casi 40 centímetros de largo desde la cabeza hasta la cola, Breugnathair fue uno de los lagartos más grandes de su ecosistema, donde probablemente se alimentaba de lagartos más pequeños, mamíferos primitivos y otros vertebrados, como dinosaurios jóvenes. Pero ¿es un ancestro de las serpientes, similar a un lagarto? Debido a su inusual combinación de características y a la escasez de otros fósiles que arrojan luz sobre la evolución temprana de los escamosos, los investigadores no llegaron a una respuesta concluyente.

Otra posibilidad es que Breugnathair fuera un escamoso primitivo, predecesor de todos los lagartos y serpientes, que desarrolló independientemente dientes y mandíbulas similares a los de las serpientes.

"Este fósil nos lleva bastante lejos, pero no nos lleva del todo“, dijo Benson. “Sin embargo, nos entusiasma aún más la posibilidad de descubrir el origen de las serpientes”.