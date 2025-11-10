Alumnos de UNAM ganan el Concurso de Programación Algorítmica para Universitarios

Universitarios ganadores Los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. (UNAM)

Uno de los cuatro equipos con los que participó la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resultó ganador en la final nacional del Concurso de Programación Algorítmica para Universitarios conocido como ICPC (por sus siglas en inglés), que se realizó este fin de semana en Guadalajara, Jalisco.

Participaron 140 equipos representantes de varias universidades públicas y privadas del país, quienes fueron los mejores clasificados del año entre más de mil agrupaciones.

Lo alumnos que obtuvieron el primer lugar Leonardo Míkel Cervantes Mateos, Erick León Gómez y

Arnau Roger Solé Pi, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación e integrantes del Club de Programación Competitiva (CPCFI) en esa casa de estudios.

La sede de la final mexicana ICPC 2025, donde se reunieron los mejores programadores universitarios de la república, fue el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Universidad Jesuita de Guadalajara.

Es este encuentro se definieron los seis equipos que representarán a México en el siguiente nivel de competencia: la Final Latinoamericana que se celebrará en marzo de 2026 en Chile. La Final Mundial será en verano del próximo año en una sede aún por definir.

Los otros cinco equipos seleccionados nacionales provienen del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Panamericana (campus Aguascalientes y campus Guadalajara), la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, y el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara.

La ICPC propone a los competidores resolver problemas del mundo real, fomentando la colaboración, la creatividad, la innovación y la capacidad de desempeñarse bajo presión. A través del entrenamiento y la competencia, los equipos se desafían entre sí para elevar su nivel. Se trata del concurso de programación más antiguo, grande y prestigioso del mundo.

El CPCFI se fundó en 2021 por iniciativa del profesor Jorge Solano; desde 2022 se participa en el ICPC. Por primera vez un equipo del club se consagra campeón de esta competencia.