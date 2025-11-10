La UDLAP y New Jersey City University firmaron acuerdo para fortalecer la colaboración en la educación superior

Acuerdo Durante la ceremonia de la firma, la Mtra. Mónica Ruiz Huerta, vicerrectora Administrativa de la UDLAP, celebró la reafirmación del acuerdo porque es muestra de la visión compartida entre las instituciones de un futuro basado en la cooperación y las oportunidades. “Este acuerdo reafirma nuestra creencia colectiva de que la educación y el desarrollo económico son inseparables. (Theo Solnik/Haikai Media)

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) y New Jersey City University (NJCU) renovaron su acuerdo de entendimiento mediante el cual se fortalecerá la colaboración académica entre ambas instituciones, dando así la oportunidad a estudiantes y profesores para realizar intercambios educativos, dobles titulaciones, actividades conjuntas de investigación, intercambio de publicaciones, organización de conferencias, seminarios, entre otras actividades.

Asimismo, este acuerdo tiene como objetivo ampliar las oportunidades educativas entre la UDLAP y NJCU, y México y New Jersey con el apoyo del gobierno de este estado de Estados Unidos, por lo que busca promover la colaboración mediante intercambios estudiantiles, académicos y administrativos, programas de estudios en el extranjero, dobles titulaciones, actividades conjuntas de investigación, intercambio de publicaciones e informes, la organización de conferencias y seminarios académicos, además de la realización conjunta de programas técnicos o administrativos especiales.

Durante la ceremonia de la firma, la Mtra. Mónica Ruiz Huerta, vicerrectora Administrativa de la UDLAP, celebró la reafirmación del acuerdo porque es muestra de la visión compartida entre las instituciones de un futuro basado en la cooperación y las oportunidades. “Este acuerdo reafirma nuestra creencia colectiva de que la educación y el desarrollo económico son inseparables. Las universidades son poderosos motores de innovación y capital humano, y a través de alianzas como esta, ayudamos a formar el talento que impulsa la competitividad, atrae inversiones y fomenta la movilidad social tanto en México como en Estados Unidos”, afirmó.

Por su parte, el Dr. Andrés Acebo, rector de NJCU, señaló que la alianza con la UDLAP refleja el compromiso de su universidad para fomentar oportunidades de aprendizaje global e intercambio cultural. “Como la institución al servicio de la comunidad hispana más antigua de Nueva Jersey, NJCU tiene la responsabilidad especial de tender puentes con universidades líderes en toda Latinoamérica, por ello, alianzas como esta ejemplifican nuestra visión de futuro: crear oportunidades significativas para el intercambio académico y enriquece tanto a nuestros estudiantes como a nuestro profesorado”, agregó.

Mientras tanto, el Gobernador de New Jersey, Phil Murphy, aseguró que tanto México como su estado tienen una oportunidad única para sentar bases de crecimiento compartido y duradero, pues “México es el séptimo socio comercial más importante de Nueva Jersey y la ampliación de las oportunidades educativas fortalecerá aún más los sólidos lazos entre nuestras regiones”, señaló en su mensaje.

Cabe comentar que el acuerdo de entendimiento tendrá una vigencia de tres años y llega en un momento crucial para NJCU porque se prepara para fusionarse con Kean University para formar Kean Jersey City. Asimismo, se debe resaltar que la relación entre la UDLAP y NJCU, está dada desde 2016 basada en el respeto mutuo, confianza y compromiso compartido con la excelencia. En estos años, muchos estudiantes han tenido el privilegio no solo de enriquecer sus conocimientos académicos, sino de desarrollar una profunda apreciación por la diversidad cultural, la participación ciudadana y la ciudadanía global.

Finalmente, es importante destacar que para la UDLAP este acuerdo representa una enorme alianza con una institución educativa de calidad, que trabajará por el bien de la educación, siendo un impulso a los jóvenes que algún día dirigirán organizaciones, instituciones y comunidades.