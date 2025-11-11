Aumentan los casos de derrame cerebral en jóvenes ¿Cuáles son las causas y cómo evitarlo?

Prevención derrame cerebral

Durante bastantes años se creyó que los derrames cerebrales eran enfermedades que solamente le pasaban a personas mayores, pero recientes estudios han mostrado un aumento en los casos entre jóvenes entre 18 y 45 años.

Investigaciones publicadas por The Lancet Neurology y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

¿A qué edad me podría dar un derrame cerebral?

De acuerdo con las investigaciones, para sufrir un derrame cerebral a temprana edad tiene que haber varios factores, como una enfermedad, sobrepeso o malos hábitos.

Sin embargo, actualmente estos factores ya no son los únicos, pues últimamente cada vez más población joven “sana”, a partir de los 18, sufre un derrame cerebral.

Según las CDC, la tasa de mortalidad por derrames cerebrales creció en el mundo un 7 por ciento entre 2013 y 2019; luego volvió a subir un 12% en 2021, aunque la última cifra la podemos asociar con el encierro por el COVID-19; esto no quita que más personas han sufrido un derrame cerebral.

Antes los accidentes cerebrovasculares se veían sobre todo en personas mayores de 65 años, pero en los últimos estudios se ha estado revelando que gran parte de la población entre los 45 y 66 años ha sufrido algún derrame cerebral.

¿Cuáles son las causas que elevan el riesgo a sufrir un derrame cerebral?

El investigador Valery Feigin, experto en accidentes cerebrovasculares de la Universidad de Auckland, explicó que la presión arterial alta causa más de la mitad de los derrames cerebrales en el mundo, sumándose al sobrepeso, la falta de ejercicio, el consumo de alcohol, tabaco y dietas excesivas en sal.

“Peso, hipertensión, baja actividad física y dieta: todos estos factores están relacionados. Si mejoras uno, puedes influir en los otros”, señala Feigin.

Sin embargo, el cambio climático también tiene un papel importante en estas afectaciones, ya que las altas y bajas temperaturas o el cambio repentino de temperatura causa una desestabilidad de temperatura en el cuerpo, aumentando así las posibilidades de sufrir un derrame cerebral.

Otro nuevo factor es la contaminación ambiental, ya sea en el exterior o en el interior; esto representa un 30 por ciento de los casos a nivel global.

¿Cómo se puede prevenir un derrame cerebral?

Los médicos recomiendan mantener una alimentación equilibrada baja en sodio y controlar tu presión arterial.

También se pide evitar cualquier tipo de adicción, como al tabaco y alcohol, por mencionar algunos.