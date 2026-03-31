Perfil de los cuatro astronautas de Artemis II que viajarán a la Luna La misión Artemis II será el primer viaje a la Luna que se ha hecho en más de medio siglo; conoce quiénes conforman la tripulación (NASA)

Este 1 de abril se realizará el lanzamiento de la misión Artemis II, marcando el primer viaje del humano en más de medio siglo para acercarse a la Luna y aquí te compartimos quiénes son las personas que emprenderán esta expedición.

El viaje constará de 10 días en donde la tripulación de la misión Artemis II sobrevolará la Luna, siendo esta la primera misión de la NASA con tripulación a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave Orion.

De acuerdo con la NASA, este primer vuelo tripulado de Artemis marcará un paso clave hacia un regreso a largo plazo a la Luna y futuras misiones a Marte.

Artemis II: ¿Quiénes son los cuatro astronautas que regresan a la Luna?

Los 4 astronautas que sobrevolarán la Luna serán los primeros humanos en estar más lejos de la Tierra y más cerca de la Luna que cualquier humano en más de medio siglo, allanando el camino para futuras misiones en la superficie lunar.

La tripulación de Artemis II estará conformada por el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch de la NASA y el especialista de misión Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense.

Reid Wiseman: Astronauta de la NASA y capitán de la Marina de los EU retirado

Reid Wiseman fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2009, mientras que como parte de su educación tiene una Licenciatura en Ingeniería Informática y de Sistemas por el Instituto Politécnico Rensselaer, además de un máster en Ingeniería de Sistemas en la Universidad Johns Hopkins de Baltimore.

A lo largo de su trayectoria profesional sirvió como ingeniero de vuelo a bordo de la Estación Espacial Internacional para la Expedición 41 desde mayo hasta noviembre de 2014.

Victor Glover: Astronauta de la NASA y capitán de la Marina de los EU

Victor J. Glover, Jr. fue seleccionado como astronauta en 2013 mientras ejercía como becario legislativo en el Senado de los Estados Unidos. Tiene una Licenciatura en Ingeniería General por la Universidad Politécnica Estatal de California.

Mientras que en su trayectoria profesional recientemente fue piloto de la nave dragón Crew-1, llamada Resilience, que voló a la Estación Espacial Internacional, donde también fue ingeniero de vuelo para la Expedición 64/65.

Asimismo, como parte de su experiencia acumula 3.500 horas de vuelo en más de 40 aeronaves, más de 400 aterrizajes detenidos en portaaviones y 24 misiones de combate.

Christina Koch: Astronauta de la NASA

Christina Hammock Koch fue seleccionada como astronauta de la NASA en 2013 y tiene el récord por el vuelo espacial más largo realizado por una mujer, con un total de 328 días en el espacio y participó en las primeras caminatas espaciales exclusivamente femeninas.

Tiene un Bachiller universitario en ciencias en ingeniería eléctrica y física, y un máster en ingeniería eléctrica por la Universidad Estatal de Carolina del Norte en Raleigh.

Asimismo, tiene experiencia previa en vuelos espaciales donde vivió y trabajó en la Estación Espacial Internacional durante casi todo 2019 en las Expediciones 59, 60 y 61.

Jeremy Hansen: El primer canadiense en aventurarse en la Luna

Jeremy Hansen tiene una Licenciatura en ciencias espaciales y un Máster en Ciencias en Física, además de una Licencia de Piloto de Transporte de Aerolínea (ATPL).

Como parte de su experiencia profesional, Jeremy Hansen participó en el programa CAVES de la Agencia Espacial Europea en Cerdeña, Italia, durante el cual vivió bajo tierra durante seis días.

También se convirtió en el primer canadiense en ser encargado de liderar una clase de astronautas de la NASA, lo que significa que está a cargo de la formación de los candidatos a astronautas de Estados Unidos y Canadá.