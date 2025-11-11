Primera vacuna contra el cólera hecha en Sudáfrica ¿podría cambiar el futuro de África?

Casos de cólera en África |Imagen de archivo| (ONU)

En Sudáfrica se anunció el inicio del primer ensayo clínico para la nueva vacuna oral contra la cólera desarrollada totalmente en el país, un avance histórico en la medicina del continente africano.

¿Quién desarrolló la vacuna del cólera en Sudáfrica?

La empresa Biovac, con sede en la ciudad del club Cabo, ha recibido la aprobación de las autoridades regulatorias de productos sanitarios de Sudáfrica (SAHPRA) para empezar a aplicarlos en algunas zonas del país.

El ministro de Salud, Aaron Motsoaledi, explicó que esto fortalece la capacidad del país para responder rápidamente ante brotes de la enfermedad y reducirá la dependencia que tenía el continente hacia vacunas desarrolladas en otros países.

“La posibilidad de fabricar una vacuna vital aquí mismo mejora la autosuficiencia de África en la producción de vacunas”, señaló.

¿Cómo se desarrolló la vacuna sudafricana contra el cólera?

Durante 2 años, la empresa Biobac trabajó en los avances del nuevo medicamento.

En 2022, Sudáfrica firmó un acuerdo con el Instituto Internacional de Vacunas de Corea del Sur para la transferencia de tecnología que ayudará a la creación de esta vacuna oral.

Todo el proceso de creación fue gestionado dentro del país, desde las investigaciones y ahora hasta los ensayos clínicos, sin depender de las investigaciones extranjeras.

El director ejecutivo de Biovac, Morena Makhoana, afirmó que este logro es un “hito sin precedentes en más de cincuenta años”.

¿Cuándo estará lista la vacuna contra el cólera para usarse?

Los primeros ensayos comenzaron en octubre y se aplicaron dosis para adultos jóvenes y mayores.

Posteriormente, se evaluará la efectividad de la vacuna frente a otras vacunas que hay en el mercado; y si todos los resultados son correctos, la vacuna podría estar disponible en toda África para el año 2028.

El Cólera en África: enfermedad que mata a muchas personas en el continente

Aunque existen bastantes vacunas para el cólera, ninguna se había desarrollado en algún país africano, región que desde hace años ha sufrido por el aumento de esta enfermedad en la población más vulnerable.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África (CDC de África), tiene registro de casi 30 mil casos de cólera y casi 7 mil muertes en los países del continente.

Si bien en Sudáfrica los brotes de cólera no son tan frecuentes, en otras regiones del continente africano la situación es bastante grave.