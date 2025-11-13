Detectan alteraciones a nivel celular a causa de la diabetes

Investigador del Cinvestav-Inmegen David Ricardo Orozco Solís, investigador del CIE-Cinvestav e Inmegen, encabeza los estudios. (CARLO PERGOM)

Las alteraciones y síntomas debido a la diabetes presentan un mayor riesgo en personas de edad avanzada, puesto que su tejido adiposo muestra mayor alteración, señala una investigación del Centro de Investigación sobre el Envejecimiento (CIE) del Cinvestav. La investigación demostró cómo la diabetes afecta gradualmente los tejidos.

Publicada en la revista científica Communications Biology bajo el título “Transcriptional dynamics in type 2 diabetes progression is linked with circadian, thermogenic, and cellular stress in human adipose tissue”, la investigación documenta por primera vez las distintas alteraciones que ocurren en los adipocitos (células grasas) a medida que avanza la diabetes. Por ejemplo, se identificaron cambios en el ciclo circadiano, la termogénesis y el estrés celular del tejido adiposo en los distintos estadios de la enfermedad.

Según David Ricardo Orozco Solís, investigador del CIE-Cinvestav y del Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen), para determinar los efectos progresivos de la diabetes tipo 2, se analizaron muestras de tejidos de 98 pacientes (hombres y mujeres de 23 a 43 años) con diferentes niveles de la enfermedad. Se incluyeron incluso personas que, aunque no tenían diabetes, presentaban algún grado de sobrepeso.

A partir de las muestras analizadas, el equipo de investigación identificó que el tejido adiposo subcutáneo (TAS) y los adipocitos beige obtenidos de células madre de ese tejido ven gradualmente alterado su funcionamiento. Estas células, ricas en mitocondrias, tienen una alta capacidad para consumir calorías de la glucosa y los lípidos, transformándolas en calor (termogénesis), entre otras funciones importantes.

“Uno de los primeros efectos identificados durante la progresión de la enfermedad fue la alteración en los genes que controlan los ritmos circadianos (ciclos de 24 horas). Estos genes regulan el momento preciso del día en que se deben realizar muchos procesos celulares, metabólicos y fisiológicos. Por lo tanto, la alteración del ritmo circadiano genera una descoordinación celular y, en consecuencia, un aumento en el estrés celular, lo cual, en el caso de los adipocitos, va en detrimento de su capacidad para consumir calorías en forma de azúcares y lípidos”, explicó Orozco Solís.

Ciclo circadiano alterado La diabetes provoca un desorden circadiano.

El investigador comentó que postularon la existencia de un círculo vicioso alimentado por diversas condiciones ambientales que alteran el reloj celular e inducen un descontrol celular, incrementando el estrés y la inflamación. Esto, a su vez, provoca mayores alteraciones del reloj, lo que genera aún más estrés celular, perpetuando así el círculo vicioso.

También se observó una reducción gradual de las mitocondrias en el tejido adiposo, lo que conlleva una pérdida en la capacidad termogénica. Esto finalmente promueve que las células pierdan homeostasis, el proceso que equilibra la ingesta y el gasto energético.

Asimismo, se observó un aumento en los procesos relacionados con el estrés oxidativo en las células, lo que acelera el proceso de envejecimiento general del organismo. “El exceso de azúcares per se induce la glicosilación de muchas moléculas, lo que a su vez causa estrés oxidativo y muchas alteraciones moleculares y celulares.

Si bien sabíamos que la diabetes mellitus afecta prácticamente todo el organismo, esta investigación nos ayudó a identificar procesos en tejidos específicos, a fin de tener mayor evidencia de las afectaciones a nivel molecular”, señaló el investigador del CIE-Cinvestav e Inmegen.