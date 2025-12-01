Cometa 3I/ATLAS: este día de diciembre estará más cerca de la Tierra; se encontrará en esta parte del cielo

Cometa 3I/ATLAS La aproximación más cercana del cometa interestelar 3I/ATLAS con la Tierra se dará este mismo año; será la mejor oportunidad para capturarlo con telecospios y cámaras.

La existencia de la humanidad es más joven de lo que realmente solemos pensar, a veces pecando del egocentrismo que nuestros antepasados tuvieron al creer que el Sol giraba alrededor de la Tierra antes de descubrir que era lo contrario; la Tierra no es el único planeta y nuestro Sistema Solar es sólo una parte más del magno cosmos que nos supera.

La mayor prueba de este hecho es la existencia del cometa interestelar 3I/ATLAS, del cual se sospecha que proviene fuera del sistema solar al contar con una órbita hiperbólica y otras diferencias notables que lo hacen destacar entre los cometas habituales estudiados hasta el momento.

Descubierto el 1º de julio de 2025, 3I/ATLAS irrumpió en la escena generando un debate científico acerca de su composición y origen, dado que el objeto interestelar mostró anomalías tales como un brillo inusual y una “anti-cola”, estela de material que apunta al Sol cuando el comportamiento habitual para cometas sería que apuntase en sentido contrario.

De acuerdo con la información proporcionada por la NASA, el cometa 3I/ATLAS tendrá pronto su aproximación más cercana a la tierra y será la perfecta oportunidad para capturarlo a través de telecospios y cámaras.

¿Cuándo se aproximará el cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

Las observaciones más cercanas hasta ahora del objeto interestelar, vinieron de Marte a través del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), que actualmente está inspeccionando el planeta rojo y logró captar al cometa que estaba a un paso cósmico del mismo.

No obstante, la trayectoria del 3I/ATLAS a través del sistema solar, lo colocó en el lado opuesto del Sol respecto de la Tierra durante el perihelio el 29 de octubre, lo que provocó que desapareciera tras el Sol y tuvo su reaparición a principios de noviembre.

La investigación y expectativa del cometa interestelar continúa, tornándose todavía más emocionante ahora que se ha confirmado la fecha de mayor cercanía entre la Tierra y el 3I/ATLAS; esta aproximación tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025.

Durante dicha fecha, el cometa podrá ser observado en la constelación Virgo. Por ahora, la Ascensión Recta actual es 12h 00m 46s y la Declinación es +00° 31’24” (coordenadas aparentes proporcionadas por Comet Observation Database).

La combinación de propiedades del objeto interestelar lo hace diferente a cualquier otro cometa estudiado hasta ahora, por lo que la aproximación a la tierra presenta la perfecta oportunidad para estudiar materia originaria de otro Sistema Solar, otro rincón de la Galaxia.

¿Cuál es la importancia del cometa 3I/ATLAS?

De acuerdo con Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, aclaró que el 3I/ATLAS es un cometa, “parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia apunta a que lo es”; no obstante, también declaró que la importancia de este objeto está en su procedencia fuera del Sistema Solar al que pertenecemos.

“Lo hace fascinante, emocionante y de gran importancia científica”, dijo Kshatriya.

El cometa 3I/ATLAS se formó en otro punto de la galaxia y, por alguna perturbación, fue expulsado hacia el espacio interestelar y llegó a nuestra ruta tras —probablemente— viajar millones o miles millones de años.

Junto a 3I/ATLAS, se han detectado dos cometas interestelares más que provienen fuera del sistema solar, los cuales fueron: 1I/ʻOumuamua (2017) y 2I/Borisov (2019).

A partir del 19 de diciembre de 2025, cuando el cometa alcancé su punto de mayor aproximación a la Tierra, los y las especialistas podrán estudiar la materia de otro sistema solar y probablemente develar secretos todavía desconocidos de nuestra galaxia... o de una galaxia más lejana.