Propone mexicano ruta para avanzar de la IA predictiva hacia sistemas con creatividad artificial más estructurada

Propuesta. , Juan Carlos Chávez es investigador, autor y Profesor de Creatividad y Etología Económica en la Universidad Panamericana.

La investigación, publicada en Frontiers in Artificial Intelligence, introduce GS-3, un marco que busca llevar la IA de la predicción a la creatividad artificial evaluable, con potencial de aplicación en negocios, ciencia, educación, diseño e innovación.

En la carrera global por desarrollar inteligencias artificiales cada vez más poderosas, la conversación empieza a cambiar: ya no basta con que las máquinas generen más contenido; el nuevo desafío es que generen mejores ideas.

Bajo esa premisa, el investigador, autor y Profesor de Creatividad y Etología Económica en la Universidad Panamericana, Juan Carlos Chávez, publicó en el journal internacional Frontiers in Artificial Intelligence el artículo “Artificial Creativity: from predictive AI to Generative System 3”, una propuesta que plantea una ruta concreta para avanzar de la IA predictiva hacia sistemas con creatividad artificial más estructurada, evaluable y estratégicamente útil.

El artículo presenta GS-3, un modelo que integra tres funciones clave dentro de un sistema de inteligencia artificial: un generador de posibilidades, un crítico que evalúa la calidad y pertinencia de las ideas, y un controlador adaptativo que regula cuándo conviene explorar más opciones y cuándo conviene concentrarse en las más prometedoras.

En términos simples, la propuesta plantea que la siguiente frontera de la inteligencia artificial no consiste solamente en producir respuestas fluidas o imitar patrones existentes, sino en desarrollar sistemas capaces de generar opciones, criticarlas y ajustar su propio proceso creativo con mayor criterio.

Ese punto es especialmente relevante en un momento en que la IA ya transformó la producción de texto, imágenes, código y automatización empresarial, pero todavía enfrenta límites claros cuando se trata de sostener novedad, relevancia y diversidad en contextos complejos o prolongados.

A diferencia de enfoques que se quedan en la generación automática o en el prompting, GS-3 propone una arquitectura orientada a creatividad artificial evaluable. El artículo formaliza conceptos como novedad, utilidad y diversidad; propone indicadores observables para medirlos; y plantea un esquema que puede servir como base para probar, comparar y auditar sistemas diseñados para producir innovación más robusta.

La relevancia del hallazgo no es sólo académica. Para empresas, laboratorios, universidades, industrias creativas y tomadores de decisiones, el planteamiento apunta a una pregunta central para la próxima etapa del mercado tecnológico: en un ecosistema saturado de herramientas generativas, la verdadera ventaja competitiva podría no estar en quién produce más contenido, sino en quién logra sistemas capaces de generar ideas más originales, útiles y estratégicamente valiosas.

“La siguiente gran frontera no es una IA que sólo responda más rápido o con más fluidez, sino una IA que pueda generar posibilidades, evaluarlas y regular su proceso creativo con mayor novedad, pertinencia y dirección. GS-3 propone una hoja de ruta para avanzar hacia esa nueva etapa”, señaló Juan Carlos Chávez-Autor.

La publicación también aporta un ángulo de alto interés para México y América Latina. En una discusión global sobre inteligencia artificial dominada con frecuencia por centros de investigación de Estados Unidos, Europa y Asia, este trabajo coloca una propuesta conceptual desarrollada por un académico mexicano dentro de uno de los debates científicos y tecnológicos más importantes de esta década: cómo construir sistemas que no sólo predigan, sino que también participen en procesos de innovación con mayor capacidad de creación y evaluación.

Más allá del debate técnico, la investigación abre una conversación de fondo sobre el futuro de la IA: si el siguiente salto será únicamente más escala, más datos y más velocidad, o una evolución hacia sistemas capaces de organizar mejor sus propios procesos de generación y selección de ideas.