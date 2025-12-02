Vivimos un “neoliberalismo con estilo a la cuarta transformación”: experto

UAM en la FIL Ignacio López Moreno y Carlos Andrés Rodríguez Wallenius, durante la presentación. (UAM)

Las políticas gubernamentales actuales, lejos de romper con modelos anteriores, continúan e incluso profundizan dinámicas de despojo territorial y extractivismo, afectando a comunidades y ecosistemas, señala doctor Ignacio López Moreno, profesor del departamento de Procesos Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Lerma.

Lo anterior lo dijo con base en los resultados de su investigación que queda plasmada en el libro Procesos de despojo y megaproyectos en tiempos de la Cuarta Transformación, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL).

El ejemplar editado por la UAM, reúne diversas perspectivas académicas que abordan la continuidad de modelos extractivistas y la necesidad de resiliencia comunitaria frente a estas dinámicas gubernamentales, generando un debate profundo sobre la sostenibilidad y la justicia social en el país.

Entre los autores figuran Carlos Ricardo Aguilar Astorga, Martha Angélica Olivares Díaz, Alejandro Velázquez Zúñiga, Alejandra Toscana Aparicio y Carlos Rodríguez Wallenius, entre otros.

Durante la presentación, López Moreno estuvo acompañado por el doctor Carlos Andrés Rodríguez Wallenius, profesor e investigador del Departamento de Producción Económica de la Unidad Xochimilco de esta casa de estudios.

Moreno explicó que la obra es una reflexión crítica sobre la permanencia de las políticas que promueven el despojo y su vinculación con la realización de megaproyectos de infraestructura en la administración pasada.

Señaló que es una aportación al debate sobre los actuales procesos de desarrollo en América Latina, subraya los retos que enfrentan las comunidades locales frente a un modelo que prioriza la inversión privada sobre los derechos sociales y ambientales.

MEGAPROYECTOS.

Su análisis, expresó, se centra en los principales proyectos de la cuarta transformación, incluyendo el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), la refinería Olmeca de Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

En su intervención, el doctor Rodríguez Wallenius, indicó que es un esfuerzo académico, coordinado por investigadores y especialistas, consistió en un seminario permanente que se desarrolló a lo largo de dos años para sistematizar, reflexionar y generar propuestas de investigación sobre los procesos de despojo territorial y las resistencias sociales asociadas a los megaproyectos impulsados durante la administración de la 4T.

Subrayó que estas páginas invitan a explorar caminos colaborativos para fortalecer los procesos de defensa y resistencia de los territorios hacia un nuevo orden social y político basado en la igualdad social y el respeto al medio ambiente y los derechos de los pueblos.

El gobierno actual ha criticado de forma dura el modelo neoliberal anterior y ha proclamado su fin. Sin embargo, los analistas en este ejemplar indican que muchas políticas económicas se han mantenido dentro de los límites del modelo previo, combinando elementos. La reflexión puede centrarse en si el cambio es sustancial o si se trata de un “neoliberalismo con estilo a la cuarta transformación”, sostuvo el profesor.

El discurso gubernamental, iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que continúa por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, genera diversas críticas y defensas, reflejando una polarización en la opinión pública y experta, agregó el especialista.

En conclusión, dijo que el texto ofrece una perspectiva crítica donde el despojo es la piedra angular del modelo neoliberal, reconfigurando las relaciones de poder y generando profundas desigualdades sociales y económicas.

Wallenius puntualizó que este trabajo se estructura en torno a cuatro ejes de continuidad crítica; vivienda, agua, gentrificación e hidrocarburos, detallando los mecanismos mediante los cuales se reconfigura el territorio y se afectan los derechos comunitarios.

FERIAS 2026.

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tendrá presencia en la Fiesta del Libro y la Rosa y la Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) en 2026, encuentros anunciados por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL GDL).

Al término de esta presentación, el doctor Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, visitó el stand de la UAM acompañado por la doctora Yissel Arce Padrón, coordinadora General de Difusión, quien conversó con él acerca de las novedades y catálogo editorial creado por esta Institución sobre temas de investigación y creación literaria.

Tras el recorrido por Libros UAM. Laboratorio de futuros, el rector de la UNAM eligió algunos títulos, entre ellos Umbral, de Roberto Abad, Premio Bellas Artes de Narrativa Colima 2025; In amoxtli in tlatoa petlatl. El libro con infinidad de palabras, de Isela Xospa, reconocido de manera reciente con el Premio Caniem al Arte Editorial 2025 en la categoría de Libros infantiles-álbumes ilustrados y De por qué es necesario un feminismo descolonial. Pensamiento feminista negro, de Yuderkys Espinosa Miñoso y Patricia Hill Collins.

Este acercamiento entre autoridades durante la FIL Guadalajara fortalece los vínculos entre ambas universidades en proyectos culturales como FILUNI y la Fiesta del Libro y la Rosa, actividades en las que la UAM irá más allá de una participación protocolaria, pues el próximo año serán parte de las acciones estratégicas para la configuración de dinámicas de cambio social que impulsen de manera permanente la cultura y la ciencia, señaló la doctora Arce Padrón en una entrevista posterior en el stand de la Casa de libros abiertos.

Estos compromisos, concluyó, “serán una proyección anual de nuestro fondo editorial, con obras de alta calidad tanto literaria como de investigación y pertinencia que generarán un diálogo entre la comunidad universitaria al abordar temas de relevancia nacional e internacional, con el fin de ofrecer a los lectores una perspectiva crítica, incluyente y propositiva.”