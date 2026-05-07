Alerta Educativa, Mexicanos Primero y Padres de Familia rechazan cierre anticipado de ciclo escolar

Cada decisión en educación tiene consecuencias; quienes más resienten el impacto son los niños, señala la organización; Padres dicen que no les consultaron — Porque significa menos tiempo efectivo de aprendizaje para millones de estudiantes en un sistema educativo que ya enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades, la organización Mexicanos Primero rechazó el cierre anticipado del actual ciclo escolar anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Afirmó que la decisión de la SEP y las secretarías estatales de educación, acordada en la plenaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), para adelantar el cierre del ciclo escolar al 5 de junio, “es una señal de alerta para el país”.

El organismo explicó que esto significa menos tiempo efectivo de aprendizaje para millones de estudiantes en un sistema educativo que ya enfrenta rezagos acumulados y profundas desigualdades.

“Cada decisión en educación tiene consecuencias; y cuando se pierde tiempo escolar, quienes más resienten el impacto son las niñas, niños y adolescentes que viven en contextos de pobreza, violencia o exclusión”, señaló.

La SEP justificó su decisión de recortar casi un mes de clases respecto a la fecha originalmente prevista para ello el 15 de julio, en una solicitud que hicieron 10 estados del país por las olas de calor y las actividades relacionadas con el Mundial de futbol.

Añadió que el ciclo escolar 2025–2026 está marcado por interrupciones constantes, paros magisteriales, crisis climáticas, inseguridad y suspensiones de actividades en múltiples entidades.

Mexicanos Primero pidió a las autoridades educativas, gobiernos estatales, comunidades escolares, sociedad civil, los sectores público y privado, construir respuestas que prioricen a los estudiantes.

Para ello propuso 5 acciones que permitan atenuar el cierre anticipado del ciclo escolar.

En primer lugar planteó dar flexibilidad a las entidades y comunidades escolares que cuentan con condiciones adecuadas para mantener actividades académicas hasta el 15 de julio.

También implementar estrategias de cierre académico pertinentes y focalizadas, que permitan consolidar aprendizajes fundamentales antes de concluir el ciclo escolar.

La tercer propuesta sugiere acompañar y fortalecer a los Maestros, brindarles herramientas, orientaciones y condiciones para cerrar el ciclo de manera adecuada y con enfoque de recuperación educativa.

También presentó una estrategia nacional de nivelación académica, especialmente dirigida a estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad, para evitar que las brechas educativas continúen ampliándose.

El quinto punto plantea generar alternativas de cuidado y acompañamiento para las familias, particularmente para quienes deberán reorganizar trabajo, cuidados y gastos ante el cierre anticipado de las escuelas.

México ya conoce las consecuencias de interrumpir la continuidad educativa. La pandemia por COVID-19 dejó pérdidas de aprendizaje que aún no son plenamente recuperadas.

“La evidencia es clara, el tiempo efectivo dedicado al aprendizaje sí importa; de acuerdo con la OCDE, el promedio de duración del ciclo escolar en sus países miembros es de 186 días, con esta medida de la SEP México quedaría apenas en 157 días efectivos de clases, en el mejor de los escenarios”, detalló.

Dijo que “aún estamos a tiempo de evitar que esta decisión se convierta en otro golpe para las generaciones que más apoyo necesitan”.

Por su parte, la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) también rechazó la decisión de la SEP y la calificó de un “grave error”.

Los paterfamilias señalaron que “México ya registra altos índices de rezago educativo en prácticamente todas las evaluaciones nacionales e internacionales”.

acusó que afectará el aprendizaje de millones de estudiantes en el país, pues advirtió que adelantar el fin del ciclo escolar implicaría quitar entre cinco y siete semanas de clases efectivas.

Expresó que la quita de semanas ee aprendizaje, “afectará el aprendizaje de millones de estudiantes en el país, adelantar el fin del ciclo escolar implicaría quitar entre cinco y siete semanas de clases efectivas”.

La UNPF criticó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 sea utilizado como argumento para modificar el calendario escolar y destacaron que se trata de “una muestra más que la improvisación en la SEP tendrá consecuencias irreversibles en el endeble sistema educativo nacional”.

Alerta Educativa, Mexicanos Primero y Padres de Familia rechazan cierre anticipado de ciclo escolar