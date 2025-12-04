Personas con enfermedades mentales graves aumentan más de peso

Depresión (Wasin Pirom)

Las personas con enfermedades mentales graves (como la esquizofrenia o el trastorno bipolar) experimentan una ganancia de peso hasta tres veces más rápida, temprana y sostenida que la población general. Este grupo poblacional tiene, en promedio, una esperanza de vida 15 años menor, y es, en gran parte debido a complicaciones cardiovasculares.

La investigación más amplia sobre la relación del peso y la salud mental

Este hallazgo proviene de una investigación conjunta del Instituto de Investigación Biosanitaria de Granada (España) y la Universidad de Oxford (Reino Unido). El estudio analizó, durante 15 años, los cambios de peso de más de 113 mil pacientes atendidos en la sanidad pública británica, convirtiéndose en el análisis más amplio de su tipo hasta la fecha.

Los resultados muestran un patrón claro: las personas diagnosticadas con enfermedades mentales graves tienden a subir de peso de forma rápida y pronunciada, especialmente en los primeros cinco años tras el diagnóstico. Esta tendencia se mantiene con el tiempo, evidenciando un impacto duradero en la salud física.

¿Cuáles son las causas del aumento de peso?

En un principio, se pensó que el aumento de peso estaba relacionado con el uso de antipsicóticos. Sin embargo, los investigadores detectaron que incluso quienes no los consumían presentaban incrementos superiores a los de la población general. Esto apunta a otros factores, como los determinantes sociales, las limitaciones funcionales propias de estas enfermedades y la dificultad para sostener hábitos saludables.

Falta de programas especializados de control de peso

Uno de los hallazgos más preocupantes fue la brecha entre el riesgo identificado y las intervenciones disponibles. Aunque se conoce esta relación, las personas con enfermedades mentales graves suelen acceder con poca frecuencia a programas especializados de control de peso.

“El periodo inmediatamente posterior al diagnóstico es un momento crítico”, explica Carmen Piernas, científica y directora del proyecto, quien subraya que reducir la brecha en salud física requiere garantizar intervenciones basadas en evidencia.

Los investigadores destacan la urgencia de diseñar estrategias que favorezcan el acceso equitativo a servicios de salud y que atiendan estas desigualdades persistentes.