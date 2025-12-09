Cometa 3I/ATLAS tiene moléculas químicas inusuales, hallan científicos… ¿son ingredientes para la vida?

3I/ATLAS De acuerdo con investigadores, el objeto interestelar podría explicar cómo nacen los planetas.

El Cometa 3I/ATLAS permanece incentivando la curiosidad de los científicos y científicas terrestres, quienes —en su constante observación sobre el mismo— siguen descubriendo nuevas anomalías que postulan al objeto interestelar como uno de los fenómenos más inusuales jamás vistos.

Entre las observaciones más recientes dirigidas por National Aeronautics and Space Administration (NASA), se ha hallado que el cometa, proveniente de otra galaxia, contiene cantidades extremadamente altas de metanol y cianuro de hidrógeno, dos moléculas relacionadas con la química que contribuye a la formación de los componentes básicos de la vida.

Ante esta revelación, especialistas han señalado que el cometa 3I/ATLAS podría ayudar a explicar cómo nacen los planetas; o quizá, la formación de aquellos que pertenecen a otro punto del magno universo.

¿Qué reveló el estudio de la NASA sobre 3I/ATLAS?

Un equipo dirigido por Martin Cordiner, astroquímico de la NASA, utilizó el Atacama Large Millimeter Array (ALMA) en Chile para estudiar los gases que emanan de la superficie del cometa 3I/ATLAS.

El hallazgo fue sorprendente, pues encontraron cantidades abundantes de metanol y cianuro de hidrógeno que provienen principalmente del núcleo sólido del objeto interestelar.

“Moléculas como el cianuro de hidrógeno y el metanol se encuentran en cantidades mínimas y no son los componentes predominantes de nuestros propios cometas”, señaló Cordiner a New Scientist, respecto a las diferencias inusuales entre el 3I/ATLAS y los cometas de nuestro Sistema Solar, declarando que: “En este cometa alienígena, son muy abundantes”.

De acuerdo con las observaciones recogidas por el equipo a través del ALMA, alrededor del 8% del vapor que emana el cometa extranjero es metanol, cerca de 4 veces más la cantidad que se encuentra habitualmente en nuestros cometas.

Cordiner señaló que la intensa actividad química podría sugerir reacciones aún más complejas dentro o alrededor del cometa, mientras que su equipo también destacó que la producción de ambas sustancias (metanol y cianuro de hidrógeno) es una de las de “mayor enriquecimiento registrada en cualquier cometa”.

Este objeto interestelar ha causado revuelo en la comunidad científica desde su aparición en julio del año presente, revelando cada día una nueva faceta de su comportamiento y composición inusual.

No obstante, este nuevo estudio sugiere —según señalan los y las especialistas— que objetos como el 3I/ATLAS podrían haber traído los ingredientes de la vida a la Tierra hace millones de años, por lo que su próximo paso cercano ofrecerá una oportunidad única para estudiar cómo se forman los planetas.

¿El 3I/ATLAS es tecnología extraterrestre?

Avi Loeb, astrónomo de Harvard, argumentó en su blog la posibilidad de que el cometa interestelar se trate en realidad de tecnología alienígena.

“La proporción anómalamente alta de producción de metanol y cianuro de hidrógeno por parte de 3I/ATLAS sugiere una naturaleza amable para este visitante interestelar”, escribió el especialista en astronomía en una de las últimas entradas de su blog.

Las teorías continúan formándose alrededor del fenómeno interestelar, mas las especulaciones realizadas en cada una podrían aclararse el 19 de diciembre de 2025.

En esa fecha, cinco días antes de Navidad, el 3I/ATLAS tendrá su mayor aproximación a la Tierra y la comunidad científica gozará de la posibilidad de observar, así como explicar, el origen y las características del cometa alienígena.