¿El cometa 3I/ATLAS fue enviado por otras civilizaciones para “sembrar” vida en la Tierra? Esto dijo un científico de Harvard

Cometa 3I/ATLAS Un científico de Harvard adivrtió que este objeto interestelar podría ser un artefacto alienígena. (NASA)

Un extraño cometa interestelar, 3I/ATLAS, atraviesa actualmente nuestro Sistema Solar y ha desconcertado a científicos debido a su cola orientada hacia el Sol y a su composición inusual.

De acuerdo al periódico The Economic Times, Avi Loeb, científico de Harvard, ha afirmado que 3I/ATLAS podría tener un origen no natural, que podría haber sido enviado deliberadamente por una civilización alienígena avanzada.

Según Loeb, objetos interestelares como este podrían ser mecanismos usados por civilizaciones extraterrestres para “sembrar” vida en la Tierra.

En su blog, Loeb argumenta que la trayectoria y varias características físicas atípicas de 3I/ATLAS sugieren que no es un cometa común, sino un posible artefacto tecnológico.

Añade que, durante los aproximadamente 4 mil 600 millones de años de existencia de la Tierra, es altamente improbable que no haya recibido al menos uno de esos visitantes cósmicos.

Si alguno de esos objetos interestelares transportaba formas de vida resistentes, la Tierra podría haber sido expuesta a vida extraterrestre.

Además, Loeb señala que la mayoría de las estrellas se formaron miles de millones de años antes que el Sol, por lo que civilizaciones antiguas habrían tenido tiempo suficiente para “influir” en la historia biológica de nuestro planeta.

Dado que la humanidad sólo ha monitoreado sistemáticamente el cielo durante una pequeña fracción de ese tiempo, es posible que no tengamos evidencia documentada de esas incursiones cósmicas.

Hasta ahora, se han detectado oficialmente tres objetos interestelares en nuestro sistema solar: 1I/ʻOumuamua (2017), 2I/Borisov (2019) y 3I/ATLAS (2025).

Recientemente un estudio de la NASA, halló proteínas relacionadas al ARN, como azúcar ribosa, en el asteroide BENNU, por lo que el impacto de este tipo de objetos con planetas, podría derivar en condiciones propicias para el desarrollo de materia orgánica.

¿Qué es 3I/ATLAS y por qué desconcierta a los científicos?

Un visitante de fuera de nuestro sistema solar ha desconcertado a la comunidad científica y cautivado el interés del público: se trata de 3I/ATLAS, un cometa interestelar, el tercero confirmado, que actualmente cruza nuestro Sistema Solar.

El científico de Harvard Avi Loeb propuso que 3I/ATLAS podría no ser un objeto natural: su trayectoria, su cola orientada hacia el Sol y su composición sugieren que podría tratarse de un artefacto tecnológico.

Según Loeb, estos objetos interestelares podrían usarse como “vehículos” para enviar vida a la Tierra, una forma de panspermia dirigida: civilizaciones avanzadas podrían haber sembrado vida intencionalmente.

La hipótesis del académico implica que en las miles de millones de años de historia de la Tierra, hubo muchas oportunidades para que este tipo de objetos intergalácticos impactaran o pasaran cerca, ergo, la vida terrestre podría tener origen extraterrestre, indirectamente.

Actualmente, 3I/ATLAS es monitoreado por la NASA y será el próximo 19 de diciembre, cinco días antes de Navidad, cuando el cometa estará en su punto más cerca del planeta.