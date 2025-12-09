UNAM incorpora tecnología de punta para detectar precursores de cáncer

unam El anuncio del arribo de la tecnología de punta se hizo durante los trabajos del Tercer Encuentro de Usuarios de Citometría de Flujo 2025. (UNAM)

El Laboratorio Nacional de Citometría de Flujo (LabNalCit) de la UNAM incorpora tecnologías de punta que permiten detectar, en fracciones de segundos, partículas hasta en 80 diferentes colores y vesículas promotoras del cáncer, estas últimas más pequeñas que una célula.

La directora del LabNalCit , María Gloria Soldevila Melgarejo, dijo lo anterior y explicó que el primer citómetro especializado de nano citometría llegará al Instituto antes de finalizar el año en curso, a fin de sumarse a los equipos con los que se realiza investigación de primer nivel. En el caso de vesículas precursoras de cáncer, hay unas que miden nanómetros, son tan pequeñas que no se podrían ver con un citómetro convencional, señaló.

El nuevo instrumento, que estará en comodato, puede mostrar aquellas de hasta 60 nanómetros, lo que amplía el potencial del LabNalCit para efectuar más colaboraciones interinstitucionales y de investigación, a fin de impactar en el descubrimiento de problemas tempranos de salud.

Durante los trabajos del Tercer Encuentro de Usuarios de Citometría de Flujo 2025, realizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la también de investigadora recordó que del Departamento de Inmunología del IIBm fue inaugurado en 2016 y utiliza esta metodología (citometría de flujo) en tres áreas importantes: investigación y desarrollo científico; formación de recursos humanos; y ofrecer servicios clínicos.

Explicó que su crecimiento tiene que ver con el apoyo institucional de la Coordinación de la Investigación Científica; de Biomédicas; del CONACYT, ahora Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; y de otras instituciones.

APROVECHAMIENTO DE LA TECNOLOGÍA

Los citómetros con los que trabajan permiten la detección -mediante 21 colores- de información que revela el tipo de célula, las moléculas que expresa, cómo funciona, si tiene particularidades que la hacen distinta a una célula normal; es lo que utilizamos, por ejemplo, para leucemias, detalló.

A través de una colaboración con Beckman Coulter, organizadores del encuentro junto con el IIBm, se ha otorgado en comodato un módulo espectral que multiplica el número de colores a ver, de tal manera que es posible observar hasta 80 moléculas expresadas por una célula, simultáneamente.

La responsable técnico del LabNalCit comentó: Tener equipo de última generación nos permite llevar a cabo más proyectos para localización de metástasis temprana; generar células con alta pureza para uso en la clínica; crear células completas para utilizarlas en la clínica; y diseñar nuevos tratamientos.

Soldevila Melgarejo agregó que en casi una década se ha transformado y crecido constantemente para generar conocimiento, poderlo aplicar e impactar en la sociedad.

A decir de la científica, también se busca mayor presencia en la educación con el aprovechamiento de la tecnología para continuar haciendo ciencia de frontera.

Durante la ceremonia de inauguración del Encuentro, Carla Abdo, de la empresa Beckman Coulter (BC) AL, comentó que para la compañía es fundamental impulsar el desarrollo de proyectos en ciencias de la vida, biotecnología y diagnósticos, mediante tecnologías de alta calidad.

También participaron: Juan Carlos Chong Melchor, gerente de ventas BC México; Raquel Ferraz Noguera, gerente de aplicaciones y Ohannes Bedoyan, jefe de Desarrollo de Mercados, ambos de BC Latinoamérica.

REUNIÓN CIENTÍFICA

Por otro lado, la UNAM dio a conocer que será la sede del XLV Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA, por sus siglas en inglés) en junio de 2027.

Se trata de una de las asociaciones científicas más grandes del mundo, que reúne a profesionales dedicados al estudio de América Latina desde distintas disciplinas sociales y humanísticas.

El coordinador de Humanidades de la UNAM, Miguel Armando López Leyva, señaló que se trata de la segunda ocasión que esa reunión se efectúa en una universidad, y la primera vez que se realizará en una universidad pública.

Para el encuentro, a desarrollarse principalmente en la Unidad de Posgrado, el Posgrado en Economía y el Centro Cultural Universitario, en CU, se espera una asistencia de entre cinco mil y siete mil personas. “El Consejo Directivo de LASA ha expresado el entusiasmo por realizarlo en la UNAM, la universidad pública más importante de México y probablemente de América Latina, poseedora de espacios simbólicos muy importantes, como el campus central, designado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2007, entre otros aspectos que resultan incentivos adicionales para quienes nos visitarán de países de todo el mundo”.

El coordinador recordó que en 2026, LASA cumplirá 60 años de haber sido fundada en Estados Unidos, para congregar, en su origen, a personas investigadoras de la propia Unión Americana y de Canadá, que se dedicaran al estudio de América Latina.

Hoy, LASA registra más de trece mil integrantes, de quienes sesenta por ciento reside fuera del territorio de EU. La Asociación fomenta en todo el continente americano el debate intelectual, la investigación y la enseñanza sobre Latinoamérica, el Caribe y sus pobladores; promueve los intereses de su membresía diversa e incentiva el compromiso cívico a través de la construcción de redes y del debate público.

Ahí se desarrolla trabajo multidisciplinario, es decir, se “cruzan” prácticamente todas las disciplinas relacionadas con las ciencias sociales y las humanidades. La agrupación tiene no solo una destacada trayectoria, sino mucha tradición, añadió López Leyva, y ha evolucionado de distintas maneras al grado de que su Congreso no solo convoca a profesionales, sino a estudiantes, y realiza actividades que vinculan a universidades y centros de investigación.