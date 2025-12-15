Cuenta regresiva: cometa 3I/ATLAS “visitará” la Tierra esta semana… ¿Cómo se podrá ver?

3I/ATLAS se aproximará a la Tierra Desde su descubrimiento el 1º de julio de 2025, el cometa 3I/ATLAS ha presentado variadas anomalías que lo hacen resaltar entre los cometas comunes.

Desde su descubrimiento, el cometa 3I/ATLAS levantó revuelo en la comunidad científica de la Tierra debido a los comportamientos anómalos que presentó, tales como una “anti-cola” y aceleraciones extrañas en su curso, características que desafiaban el modelo de cometa natural conocido hasta el momento.

Tras las primeras observaciones realizadas por National Aeronautics and Space Administration (NASA), especialistas revelaron que el objeto espacial se trata de un cometa proveniente de otro Sistema Solar.

Es decir, el 3I/ATLAS nació en otra galaxia y fue expulsado de la misma debido alguna perturbación; tras lo que pudieron ser —probablemente— miles de millones de años de viaje, el objeto interestelar llegó a nuestro universo y esta semana llegará el día en el que estará más cerca de la Tierra para ser observado en su plenitud a través de equipo especial.

¿Cuándo se aproximará el cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

La investigación y expectativa del objeto interestelar continúa, tornándose todavía más emocionante ahora que se ha confirmado la fecha de mayor cercanía entre la Tierra y el 3I/ATLAS; esta aproximación tendrá lugar el viernes 19 de diciembre de 2025.

“Estas observaciones son esenciales para caracterizar el material interestelar y su evolución bajo la radiación solar, así como para permitir comparaciones con pequeños cuerpos del Sistema Solar”, explicó un grupo de investigación en uno de los estudios realizados al cometa interestelar.

No obstante, el viajero de otra galaxia no podrá ser presenciado a simple vista, pues estudios de la NASA han confirmado que la distancia a la que pasará cerca de la Tierra será de 273 millones de kilómetros de separación con nuestro planeta, aproximadamente 1.8 veces la distancia entre la tierra y el sol.

Esta separación también permite aclarar su naturaleza como visitante: el cometa 3I/ATLAS no presenta ningún peligro para el planeta terrestre ni para el Sistema Solar que habitamos.

¿Cómo puedo ver el cometa 3I/ATLAS?

El astro interestelar podrá ser observado en el cielo a través de telescopios, debido a que la gran distancia entre la Tierra y el cometa 3I/ATLAS no permitirá que éste sea presenciado a simple vista.

Sin embargo, no será precisamente necesario asistir a centros especializados en caso de que poseas este tipo de equipo, ya que —de acuerdo con la NASA—, el cometa podrá ser observable “incluso con un pequeño telescopio”.

También, señalaron la posibilidad de que el 3I/ATLAS pueda permanecer observable al menos hasta la primavera boreal del año 2026.

¿Por qué el cometa 3I/ATLAS ha causado tanto revuelo en la comunidad científica?

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, señaló que el 3I/ATLAS es un cometa que “parece y se comporta como un cometa, y toda la evidencia apunta a que lo es”; no obstante, acompañó su declaración resaltando que la importancia de este objeto está en su procedencia fuera del Sistema Solar al que pertenecemos.

Desde su descubrimiento el 1º de julio de 2025, el cometa 3I/ATLAS ha presentado variadas anomalías que lo hacen resaltar entre los cometas comunes: una “anti-cola”, así como contar con grandes cantidades de metanol y cianuro de hidrógeno, dos moléculas relacionadas con la química que contribuye a la formación de los componentes básicos de la vida.

Su próxima visita cercana a la Tierra el viernes 19 de diciembre, permitirá a la comunidad científica estudiar la composición del objeto interestelar y, probablemente, el 3I/ATLAS se convierta en un parteaguas para descubrir las propiedades y vida de otras galaxias.