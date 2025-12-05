Raro patrón de rotación de 3I/ATLAS: gira cada 16.16 horas y desafía lo conocido

Rotación del cometa 3I/ATLAS El cometa 3I/ATLAS continúa sorprendiendo a los terrestres: científicos revelan nuevo estudio sobre la rotación del objeto interestelar (NASA)

Desde su descubrimiento, el cometa 3I/ATLAS levantó revuelo en la comunidad científica de la Tierra, debido a los comportamientos anómalos que presentó, tales como su “anti-cola” y aceleraciones extrañas, que desafiaban el modelo de cometa natural conocido hasta el momento.

Ahora, un grupo de científicos de National Aeronautics and Space Administration (NASA), reveló un nuevo estudio que ocasionó otra sorpresa más acerca de la naturaleza del cometa 3I/ATLAS, específicamente sobre su rotación.

¿Qué ha revelado el estudio de la NASA sobre 3I/ATLAS?

El objeto interestelar se comporta como un cometa y parece un cometa, sin embargo, ha mostrado comportamientos y características que no se han visto en cometas anteriores; por ejemplo, el brillo que expele, su composición y el movimiento que marca durante su trayectoria.

La certeza, hasta el momento, es que el 3I/ATLAS se trata de un ‘cometa’ que proviene de otro sistema solar y que, tras ser expulsado hacia el espacio interestelar por alguna perturbación, viajó posiblemente millones o miles de millones de años hasta nuestra galaxia.

De acuerdo con el estudio recientemente realizado y publicado en la revista Astronomy & Astrophysics, el cometa interestelar presenta un extraño patrón de rotación que se hace presente cada 16,16 horas.

Este patrón fue identificado como un “latido” cósmico, el cual —según los autores del estudio e investigaciones predecesoras del objeto— se explica por su composición, la cual contiene hielo, y cuya exposición a la radiación solar, provoca una reacción similar a la lava de un volcán.

Por lo tanto, el “latido” luminoso que produce el 3I/ATLAS cada 16,16 horas es realmente la rotación del cometa sobre sí mismo.

Estas ‘rarezas’ presentadas por el cometa proveniente de otro sistema solar, han ocasionado que la vista de científicos y científicas no se aparte de sus comportamientos atípicos, especialmente ahora que su paso cercano a la Tierra está cada día más cerca.

¿Cuándo se aproximará el cometa 3I/ATLAS a la Tierra?

La investigación y expectativa del cometa interestelar continúa, tornándose todavía más emocionante ahora que se ha confirmado la fecha de mayor cercanía entre la Tierra y el 3I/ATLAS; esta aproximación tendrá lugar el 19 de diciembre de 2025.

“Estas observaciones son esenciales para caracterizar el material interestelar y su evolución bajo la radiación solar, así como para permitir comparaciones con pequeños cuerpos del Sistema Solar”, explicó el grupo investigador en el estudio reciente.

Por lo tanto, con el cometa interestelar estando a sólo 273 millones de kilómetros de distancia con el planeta Tierra el 19 de diciembre del presente año, permitirá que los y las especialistas lo observen con mayor detalle; entonces, podrán explicar con más precisión el origen y las características del fenómeno espacial.