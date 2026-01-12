Algunos perros pueden aprender palabras nuevas escuchando a escondidas a sus dueños

Aprender Estos perros pueden asignar una nueva palabra a un nuevo objeto incluso cuando la palabra y el objeto no se presentan simultáneamente.

Los perros que tienen un talento único para aprender un vocabulario de nombres de juguetes, pueden aprender nuevos nombres al escuchar las conversaciones de sus dueños, según expertos de la Universidad Eötvös Loránd (Hungría).

Tal y como se recoge en un nuevo artículo en ‘Science’, un grupo de perros “superdotados para aprender palabras” puede aprender nuevas palabras que etiquetan objetos al escuchar a sus dueños hablar entre sí.

Estos perros pueden asignar una nueva palabra a un nuevo objeto incluso cuando la palabra y el objeto no se presentan simultáneamente. Juntas, estas habilidades colocan a estos perros especiales en el mismo nivel de aprendizaje de palabras que los niños de 18 a 23 meses. Sus hallazgos sugieren que los humanos no son los únicos animales que pueden aprender nuevas etiquetas al escuchar interacciones de terceros.

Además, los investigadores probaron este efecto en perros denominados “superdotados para aprender palabras” que previamente habían demostrado una capacidad inusualmente buena para adquirir nuevas etiquetas de palabras en condiciones naturales, sin entrenamiento intencional. Los perros superdotados pudieron aprender nuevas palabras/etiquetas pasivamente, escuchando conversaciones.