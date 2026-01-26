UNAM sube lugares en el ranking mundial de Universidades en estas categorías

UNAM escala en el ranking mundial en cinco disciplinas La UNAM mejoró su desempeño en diversas áreas de la educación profesional, escalando significativos lugares en el World University Rankings by Subject 2026, clasificación que señala a las instituciones de excelencia en el mundo.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a menudo se encuentra entre las primeras 150 universidades más prestigiosas del mundo en distintas categorías de estudio, pero esta ocasión ha escalado significativo número de puestos en el World University Rankings by Subject 2026, publicado a través del Times Higher Education (THE), consolidándose una vez más como la universidad líder del país.

En THE, las ponderaciones métricas se ajustan cuidadosamente a cada disciplina de estudio —abarcando alrededor de 148 categorías individuales—, lo que garantiza que cada ranking refleje con precisión las prioridades disciplinarias.

¿Qué es el THE y por qué su evaluación es importante?

El Times Higher Education es una revista británica reconocida por sus ranking mundiales de universidades desde el año 2004, convirtiéndose en una de las fuentes globales más influyentes para la clasificación de colegios de educación superior.

Mediante indicadores objetivos, incluyendo también encuestas de reputación, proporción personal/estudiantes y excelencia en la investigación, el THE evalúa la calidad universitaria en enseñanza en 148 disciplinas individuales de conocimiento, proporcionando información específica y significativa de cada campo.

La metodología empleada por esta clasificación, utiliza 18 indicadores de desempeño agrupados en dimensiones estratégicas, tales como: calidad de enseñanza, excelencia en investigación, transferencia de conocimiento a la industria y perspectiva internacional.

THE es considerada la clasificación más observada a nivel mundial, en compañía del QS y el Ranking de Shanghái, por lo que el ascenso de la UNAM en las categorías de estudio evaluadas reafirma su posición como la universidad líder de México y una de las casas de estudio más importantes en el mundo.

¿Cuántos puestos subió la UNAM en el THE y en qué categorías fue?

De acuerdo con la clasficación publicada por el World University Rankings by Subject 2026, once categorías fueron evaluadas y la UNAM ascendió en cinco de ellas, mientras que en las seis disciplinas restantes mantuvo su posición notable obtenida el año anterior.

Las categorías de estudio en las que la UNAM escaló para este 2026, fueron las siguientes:

Derecho: Saltó del rango 201-250 para posicionarse en el bloque 101-125.

Artes y Humanidades: Escaló del 176-200 al rubro 101-125.

Estudios de Educación: Entró al bloque 176-200.

Ciencias Sociales: Subió al rango 251-300.

Ciencias de la Vida: Escaló al bloque 401-500.

Mientras que, en disciplinas de alta complejidad técnica como Ingeniería, Ciencias de la Computación, Medicina y Psicología, la máxima casa de estudios de México mantuvo las posiciones del año anterior, lo que demuestra la consistencia de sus programas de estudio en estas categorías.

Esta firmeza en sus programas, así como el ascenso de las disciplinas antes mencionadas, la UNAM sobresale en una de las clasificaciones globales más importantes como una institución de excelencia en diversidad disciplinaria y garantía de educación de calidad para los y las jóvenes de México.