Fecha del eclipse solar anular 2026: ¿Será visible en México? Conoce cuándo será el próximo eclipse solar anular, cómo verlo y si podrás verlo desde México (Pexels)

En los próximos días algunos países serán testigos de un eclipse solar anular, siendo uno de los primeros fenómenos astronómicos del 2026. Conoce cómo y desde dónde se podrá ver.

El también conocido como “Anillo de Fuego” no será visible en gran parte de América, por lo que aquí te decimos si México será uno de los países afortunados en presenciarlo.

¿Cuándo será el próximo eclipse solar anular?

El próximo eclipse solar anular de este 2026 sucederá este martes 17 de febrero e iniciará a las 09:56 GMT (Hora del Meridiano de Greenwich) y su punto máximo será a las 12:12 GMT.

Durante el eclipse solar anular, la luna cubre al sol, aunque no por completo, dejando un pequeño aro de luz, razón por la que se le conoce a este tipo de eclipse como “Anillo de Fuego”.

¿Desde dónde se va a ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

El eclipse solar anular de este 17 de febrero será particular debido a que solo algunas personas podrán observarlo, pues el lugar que tendrá la mejor vista será la Antártida, ya que únicamente ahí podrá ser visto en su totalidad.

No obstante, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés), estas son las regiones geográficas, principalmente ubicadas en el hemisferio sur, desde las cuales se podrá observar de manera limitada el eclipse solar anular:

África

América del Sur (Frontera sur de Argentina y Chile)

Océano Pacífico

Océano Atlántico

Océano Índico

Por lo que, en esta ocasión México no será uno de los países que puedan ver este fenómeno. Sin embargo, si te interesa ver el eclipse solar anular este 17 de febrero, aquí te decimos cuáles son las otras maneras para hacerlo.

¿Cómo ver el eclipse solar anular?

A pesar de que únicamente en la Antártida se podrá observar por completo el eclipse solar anular, existen otras formas de ver este fenómeno y aquí te decimos cuáles.

Algunos sitios especializados como Star Walk, el cual estará transmitiendo este fenómeno en vivo desde su app Eclipse Guide, para que tú lo puedas seguir desde la comodidad de tu casa.

Asimismo, en algunas ocasiones la NASA realiza eventos virtuales para la transmisión de ciertos eventos astronómicos, aunque aún no han anunciado alguno de manera oficial para este eclipse, se espera que publiquen mayor información al respecto en sus redes sociales.

Si aún así te gustaría ver algún eclipse en persona, el siguiente visible desde México será un eclipse lunar total, el cual sucederá el próximo 3 de marzo.