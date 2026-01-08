Eclipses 2026: fechas, tipos y cuáles se verán en México

Eclipses que sucederán en 2026 Especial

Si te gusta mirar al cielo y sentir esa mezcla de asombro y curiosidad, 2026 viene cargado de espectáculos celestes que capturarán la atención de científicos, aficionados y familias enteras. Según los datos astronómicos publicados por la NASA y compilados por especialistas, este año tendrá cuatro eclipses importantes, incluyendo dos solares y dos lunares, cada uno con su propio encanto y visibilidad en diferentes partes del mundo y varios visibles desde México.

Es por ello que en esta nota te dejamos una breve guía de todos los fenómenos extraordinarios que ocurrirán durante este año.

Eclipse solar anular: 17 de febrero de 2026

El primero será un eclipse solar anular, programado para el 17 de febrero de 2026. En este fenómeno, la Luna pasa frente al Sol, pero no lo cubre por completo, dejando visible un borde luminoso que los astrónomos llaman “anillo de fuego”. Este tipo de eclipse ocurre cuando la Luna está más lejos de la Tierra y su tamaño aparente es menor.

La mala noticia es que este eclipse no será visible desde territorio mexicano. Donde sí se apreciará en su totalidad es en la Antártida, mientras que será parcial en partes de Europa, África, América del Norte y océanos Ártico y Pacífico.

Eclipse lunar total: 3 de marzo de 2026

Un par de semanas después, el 3 de marzo, el cielo nocturno ofrecerá un eclipse lunar total, uno de los eventos más esperados por quienes aman observar la Luna. En este tipo de eclipse, la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, proyectando su sombra y tiñendo de tonos rojizos al satélite, a menudo llamado “Luna de sangre”.

La buena noticia es que en México, este fenómeno será visible casi por completo. El inicio estimado será alrededor de las 02:44 horas y su punto máximo será cerca de las 05:33 horas.

Eclipse solar total: 12 de agosto de 2026

El punto culminante del año será el 12 de agosto, cuando ocurrirá un eclipse solar total —quizá el más comentado a nivel internacional— catalogado por la NASA como el más largo del siglo. En este evento, la Luna cubre por completo al Sol durante varios minutos, sumiendo en una breve oscuridad la franja de totalidad que cruza algunas regiones del planeta.

En México no será visible desde el territorio nacional. Su visibilidad parcial será en áreas de Europa, África, América del Norte y océanos Ártico, Pacífico y Atlántico. Visibilidad total será en Groenlandia, Islandia, partes del norte de España, Rusia y Portugal.

Eclipse lunar parcial: 27–28 de agosto de 2026

El año cerrará su ciclo de eclipses con un eclipse lunar parcial entre la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto. En este fenómeno, solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra, lo que crea un efecto visual interesante, con parte del disco lunar oscureciéndose y, a menudo, adquiriendo tonos rojizos debido a la refracción de la luz.

En México será visible desde la 19:23 horas aproximadamente, extendiéndose hasta pasada la medianoche, con el punto máximo alrededor de las 22:12 horas. Este eclipse lunar parcial será más accesible para quienes vivan en zonas urbanas o rurales, siempre y cuando el cielo esté despejado.

Aunque no todos los eclipses de 2026 se verán desde México, dos de ellos sí lo harán, invitándonos a observar, con paciencia y emoción, cómo la Tierra, la Luna y el Sol se alinean en una coreografía milenaria disponible para todo el mundo.