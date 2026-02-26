Aparecen sustancias químicas de desechos electrónicos en delfines y marsopas

Tóxico Delfines. Imagen referencial.

Una investigación de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong (China) publicada en la revista ‘Environmental Science & Technology’ de la ACS proporciona evidencia inicial de que los LCM de los aparatos electrónicos domésticos o los residuos electrónicos (e-waste) pueden acumularse en los tejidos de delfines y marsopas, como la grasa, el músculo y el cerebro, lo que demuestra su capacidad para atravesar la barrera hematoencefálica.

Los monómeros de cristal líquido (LCM) son componentes esenciales de las pantallas de portátiles, televisores y teléfonos inteligentes. Dada su ubicuidad en el medio ambiente, estos compuestos se consideran contaminantes persistentes, lo que representa una amenaza para la vida marina que los científicos desean comprender.

“Nuestra investigación revela que los LCM de los aparatos electrónicos cotidianos no solo son contaminantes, sino que se acumulan en el cerebro de delfines y marsopas en peligro de extinción”, argumenta Yuhe He, investigador de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y autor correspondiente del estudio. “Esto es una llamada de atención: las sustancias químicas que alimentan nuestros dispositivos se están infiltrando en la vida marina, y debemos actuar ya contra los residuos electrónicos para proteger la salud de los océanos y, en última instancia, a nosotros mismos”.

Los LCM controlan la forma en que la luz pasa a través de dispositivos portátiles y pantallas de gran tamaño, produciendo las imágenes nítidas que los consumidores esperan. Dado el uso generalizado de estos dispositivos, se han encontrado sustancias químicas en el aire interior, el polvo e incluso en aguas residuales, llegando finalmente a entornos costeros.

Estudios previos también revelaron que algunos LCM representan riesgos para la salud humana y de algunas especies acuáticas. Sin embargo, se sabe menos sobre cómo estos contaminantes se desplazan a través de las cadenas alimentarias marinas y si llegan a los depredadores superiores. Para determinar esto, los investigadores analizaron muestras de tejido de delfines jorobados y marsopas sin aleta del Indopacífico recolectadas entre 2007 y 2021 en el Mar de China Meridional, un hábitat importante para estos animales marinos en peligro de extinción.

Los investigadores analizaron muestras de grasa, músculo, hígado, riñón y tejido cerebral de delfines y marsopas en busca de 62 LCM individuales. De esta forma, su análisis indica que: cuatro compuestos explicaron la mayor parte de lo detectado. Estudios previos identificaron LCM similares en los peces e invertebrados que consumen estos delfines y marsopas, lo que, según los investigadores, respalda la idea de que los contaminantes entran a través de su dieta y no directamente del agua.

La mayoría de los LCM encontrados en delfines y marsopas probablemente se originaron en pantallas de televisión y computadoras, con contribuciones menores de los teléfonos inteligentes.

Por otra parte, aunque los contaminantes estaban más concentrados en la grasa (un tejido graso que a menudo almacena contaminantes), los investigadores se sorprendieron al descubrir pequeñas cantidades en otros órganos, particularmente el cerebro, lo que revela posibles riesgos para la salud, como riesgos neurotóxicos.

Los niveles de LCM en la grasa de marsopa han cambiado con el tiempo, generalmente aumentando cuando se expandió el uso de pantallas de cristal líquido y luego disminuyendo en los últimos años a medida que los fabricantes han optado por más pantallas LED.

En pruebas de laboratorio adicionales, varios LCM comunes, incluidos los cuatro principales presentes en estas muestras, alteraron la actividad genética, como la relacionada con la reparación del ADN y la división celular en células de delfín cultivadas. Estos resultados sugieren que estos compuestos podrían afectar negativamente a los mamíferos marinos.

Por lo tanto, los investigadores solicitan una mayor investigación sobre los efectos de la contaminación por LCM en la fauna silvestre, destacando la necesidad de medidas regulatorias urgentes y una mejor gestión de los residuos electrónicos.