Bioterio de la UAEH: ciencia y compromiso ético

UAEH El Bioterio de la UAEH garantiza que cada práctica e investigación cumpla con estrictos criterios éticos, legales y científicos. ( Bioterio de la UAEH)

El uso de animales en la investigación científica y la docencia universitaria representa, desde hace décadas, un tema de profundo debate ético y legal, por lo que la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) ha consolidado un hito a través de su Bioterio, un espacio dedicado al cuidado y uso de animales de laboratorio que no solo se distingue por su infraestructura, sino por la implementación de un riguroso marco ético y legal.

El director del Bioterio universitario, Héctor Hernández Domínguez, explicó cuáles son los pormenores de este sistema, cuyo eje central es el Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL). Dicho organismo, lejos de ser un requisito burocrático, se convirtió en la piedra angular que garantiza el bienestar animal y la calidad científica en la institución.

En este contexto, el Bioterio asume la responsabilidad de cumplir con estándares nacionales e internacionales, adoptando códigos de ética y procedimientos rigurosos que permiten ir de la mano con el desarrollo académico.

El reconocimiento federal y la base legal

Para comprender la magnitud del logro, Hernández Domínguez detalló primero el contexto regulatorio. Explicó que, a nivel federal, entidades como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) son las encargadas de regular todo lo relacionado con el uso de animales en el país, ya sean de fauna silvestre, productivos o, como en su caso, “biomodelos” para la ciencia, fundamentales para investigar enfermedades o probar nuevos fármacos.

Tras un largo camino que comenzó en 2007, el Bioterio de la UAEH obtuvo un logro sin precedentes el 19 de agosto de 2025 con la autorización federal de la máxima categoría que es la tipo C. Este permiso, otorgado bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999, lo acredita para realizar actividades que van desde la reproducción y crianza hasta la investigación científica y la docencia.

La certificación lo posicionó entre los seis mejores del país, demostrando que la Autónoma de Hidalgo se dirige hacia un uso responsable de los animales, un requisito indispensable para su obtención.

El papel fundamental del Comité

Un requisito clave para alcanzar esta certificación fue la formación del Comité Institucional para el Cuidado y Uso de Animales, órgano integrado por profesores, investigadores, técnicos especializados y un representante de la sociedad civil, el cual revisó y aprobó cada protocolo de investigación y práctica docente que involucró animales vivos.

El CICUAL se convirtió en la herramienta legal y ética mediante la cual la universidad garantizó ante autoridades y sociedad que el uso de biomodelos vivos es responsable, necesario y plenamente justificado.

La aplicación del principio de las Tres Erres y el libre albedrío

El trabajo del Bioterio y del Comité se basó en el principio internacional de las “Tres Erres”: Reducción, Refinamiento y Reemplazo. Este principio se aplicó de manera tangible en cada proceso. La reducción se evidenció al evitar el uso de un animal por alumno en prácticas docentes, fomentando el trabajo en equipo y complementando con material audiovisual.

El refinamiento se logró mediante la presencia de personal especializado que, por su vínculo diario con los animales, realizaba las manipulaciones y técnicas, minimizando el estrés de los especímenes. Como ejemplo de reemplazo, el Bioterio incorporó tecnologías como modelos in vitro y equipos para mediciones no invasivas, incluso implementó nuevas tecnologías como la impresión de órganos 3D.

Otro avance significativo fue la implementación de las prácticas de libre albedrío. Esta iniciativa surgió de la inquietud de un estudiante y permitió que cualquier alumno, que por convicción personal no deseara manipular un animal vivo, pudiera recibir la misma formación en un espacio equipado con audiovisuales, sin que esto representara una barrera para su aprendizaje.

Supervisión, legalidad y transparencia

La transparencia en los procesos del Bioterio se asegura mediante auditorías regulares de autoridades federales y universitarias. Cada dos años, el Bioterio renueva su acreditación federal y, de manera anual, recibe visitas de supervisión que revisan a fondo documentación, instalaciones y procedimientos.

Este rigor ha permitido que los resultados de investigación realizados en la UAEH sean publicados en revistas científicas de alto impacto, pues cada proyecto cuenta con los avales legales y éticos requeridos internacionalmente también.

Compromiso universitario y apertura a la comunidad

El director del Bioterio, Héctor Hernández Domínguez, exhortó al público en general a mantenerse informados, consultar fuentes confiables, participar en los cursos y visitas guiadas que ofrecen al mes. Para más información de cómo acceder, recomendó ingresar a la siguiente liga: https://www.uaeh.edu.mx/bioterio/.

Sostuvo que el conocimiento es la mejor herramienta para evitar caer en juicios o malinterpretar procedimientos científicos legítimos. Puso como ejemplo las técnicas de extracción de sangre, que están validadas por la normativa y se realizan sin causar dolor, calculando volúmenes seguros para no dañar al animal.

El trabajo del Bioterio de la UAEH muestra cómo la ciencia y la ética pueden avanzar de la mano cuando existe voluntad institucional y compromiso social. Al abrir sus puertas y mantener una política de transparencia, la universidad fortaleció la confianza en sus procesos y sentó las bases para una cultura de respeto y bienestar animal.

Este enfoque permite no solo cumplir con la legalidad, también inspirar a nuevas generaciones de investigadores a ejercer la ciencia con responsabilidad y humanidad.