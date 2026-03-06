El Calentamiento Global se está acelerando: la tierra se calienta 0.35 °C por década desde 2015

Calentamiento global Un estudio científico detectó que la temperatura de la tierra ha aumentado el doble de rápido que en décadas anteriores desde 1880

El ritmo al que aumenta la temperatura del planeta se ha acelerado en los últimos diez años, de acuerdo con un estudio publicado en la revista científica Geophysical Research Letters, donde se señala que desde 2015 la Tierra se está calentando a una velocidad cercana a 0.35 grados centígrados por década, casi el doble del promedio registrado entre 1970 y 2015.

El análisis fue encabezado por investigadores del Instituto Potsdam para la Investigación del Impacto Climático (PIK), quienes revisaron múltiples bases de datos climáticos para determinar si el aumento de temperatura reciente responde a variaciones naturales o a un cambio sostenido en la tendencia global.

Para llegar a sus conclusiones, los científicos retiraron de los modelos estadísticos factores naturales que pueden alterar temporalmente la temperatura del planeta, como el fenómeno de El Niño, las erupciones volcánicas o los ciclos de actividad solar. Tras eliminar esas variables, los datos mostraron por primera vez una aceleración clara y estadísticamente significativa del calentamiento global durante la última década.

Un crecimiento nuca antes visto en la temperatura de la tierra

De acuerdo con el estudio, mientras que entre 1970 y 2015 la temperatura global aumentaba a un ritmo ligeramente inferior a 0.2 grados por década, desde 2015 el incremento ronda los 0.35 grados. Esta diferencia marca un cambio importante en la tendencia climática observada en los registros modernos.

Grant Foster, climatólogo estadounidense y uno de los autores del estudio, explicó que la velocidad detectada en los últimos años no tiene precedentes desde que comenzaron las mediciones instrumentales de temperatura en 1880.

Según el análisis, el punto de inflexión comenzó a hacerse visible entre 2013 y 2014, cuando varios conjuntos de datos empezaron a reflejar una subida más acelerada en las temperaturas globales.

Comparación de bases de datos climáticas

Para confirmar el hallazgo, los investigadores compararon cinco de las principales bases de datos climáticas que utiliza la comunidad científica internacional, entre ellas las de la NASA, NOAA, HadCRUT, Berkeley Earth y ERA5. En todas ellas apareció la misma tendencia: el calentamiento global se intensificó a partir de la última década.

El investigador Stefan Rahmstorf, también del Instituto Potsdam, señaló que el resultado es consistente en todos los registros analizados y que la probabilidad estadística de que esta aceleración sea real supera el 98 por ciento.

Aunque el estudio se centra en medir la velocidad del calentamiento y no en analizar directamente sus causas, los científicos advierten que las consecuencias pueden ser significativas si la tendencia continúa.

Riesgos del aumento de temperatura

Uno de los principales problemas es que la temperatura media del planeta supere antes de lo previsto el límite de 1.5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, un objetivo clave fijado en el Acuerdo de París para evitar impactos climáticos más graves. Con la tendencia actual, ese umbral podría alcanzarse antes de 2030.

Los autores subrayan que la evolución futura del clima dependerá en gran medida de la rapidez con la que el mundo reduzca las emisiones de dióxido de carbono provenientes de los combustibles fósiles.

Según Rahmstorf, la velocidad con la que siga aumentando la temperatura del planeta estará directamente ligada a la capacidad global para llevar las emisiones de carbono a niveles cercanos a cero en las próximas décadas.