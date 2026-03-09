Maestros van por sueldo digno en Mayo; Cepeda Salas exige redignificación salarial magisterial

Las maestras y maestros no ganan lo que merecen por su importante función; la demanda es la dignificación salarial para todos, señala Alfonso Cepeda Salas —

Con un enérgico llamado desde el Caribe mexicano, el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, advirtió que la redignificación docente debe trascender el reconocimiento social para convertirse en una realidad económica tangible.

En Cancún, Quintana Roo, dijo que uno de los principales puntos negociados con la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el Pliego Nacional de Demandas, es salario digno para los docentes, acorde con la tarea profesional que realizan y su preparación.

“Estamos convencidos que las Maestras y Maestros, sobre todo los de pocos años de servicio, no ganan lo que deben, lo que merecen por la importante función que desempeñan y nuestra demanda es la dignificación salarial para todos los Maestros que pertenecemos al SNTE. Vamos por eso el próximo mes de mayo”, expresó con energía en su voz.

Alianza Institucional y Mesas de Trabajo

Cepeda Salas reconoció el esfuerzo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en beneficio del gremio magisterial y reiteró la disposición del SNTE para mantener una interlocución institucional que permita avanzar en mejores condiciones laborales para los trabajadores de la educación.

El Maestro dirigente habló así durante la 2ª Asamblea Estatal de Líderes de la Sección 25, en Quintana Roo, en la que participaron 350 secretarios generales delegacionales.

Ante ellos informó que el SNTE logró establecer mesas de trabajo estatales, para atender las demandas particulares pendientes.

Por su parte, la secretaria de Educación de Quintana Roo, Elda María Xix Euán, dijo que Cepeda Salas“tiene un liderazgo nacional que fortalece la unidad del SNTE y que desde el Senado de la Repúblicaimpulsa las causas de las y los trabajadores de la educación”.

Con la representación de la gobernadora Mara Lezama Espinosa, expresó su total apoyo al Magisterio y disposición para trabajar de manera coordinada con la Sección 25, con el objetivo de garantizar el respeto pleno a los derechos laborales.

“Cuentan con un gobierno aliado; impulsamos una transformación profunda; sin embargo, ninguna transformación es auténtica ni duradera si no pasa por las aulas”, afirmó la funcionaria estatal.

Unidad rumbo al 80 Aniversario

Por su parte, el profesor José Arimael Salas Alcocer, secretario general de la Sección 25, refrendó la unidad del magisterio quintanarroense, sección que se encamina a cumplir 80 años de lucha organizada.

Salas Alcocer subrayó que continuarán las gestiones ante el gobierno estatal para reactivar programas de vivienda, entrega de equipos tecnológicos y procesos de basificación, consolidando la fuerza del SNTE en el sureste mexicano.

