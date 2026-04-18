Analizar rocas de Marte premitiría saber si su origen es biológico: Gentry Lee

UNAM. El ingeniero de la NASA y protagonista del documental “Starman”, Gentry Lee (con el micrófono). (UNAM)

El futuro de la exploración espacial no está en enviar al ser humano fuera de nuestro planeta, sino en llevar máquinas o robots a desarrollar trabajos mecánicos y que puedan mostrar mejor nuestro sistema solar u otros exoplanetas, consideró el ingeniero de la NASA y protagonista del documental “Starman”, Gentry Lee.

La obra audiovisual -dirigida por Robert Stone- fue presentada en función especial en el Teatro Jorge Flores, de Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, donde manifestó:

Con respecto a la pregunta sobre la vida en Marte, en la actualidad hay un robot explorador que tiene en su interior muestras de suelo y rocas que podrían responder esta duda.

Recordó que el regreso a la Luna ha costado demasiado a la NASA, absorbiendo todo su presupuesto para viajes espaciales. Si traemos esas rocas a la Tierra podríamos estudiarlas y decir si su origen es biológico, pero el gobierno de Estados Unidos dice que es demasiado caro. Sin embargo, el costo es menor que la misión Artemis.

El ingeniero es reconocido por su labor científica con Carl Sagan en el diseño de misiones espaciales a Marte y para conocer el sistema solar, por lo que compartió con estudiantes, profesoras, profesores y público en general su experiencia en la agencia para llegar a sitios donde nadie ha estado.

En charla posterior a la proyección del documental, Gentry Lee explicó que le gustaría ver planetas fuera del sistema solar, aquellos que son considerados Tierra 2.0, y observar el equilibrio entre los gases y la atmósfera.

Estuvo acompañado por el investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, Alejandro Farah Simón, quien estimó que el documental es apabullante, pues muestra cómo es una vida dedicada a conformar equipos que han marcado la historia espacial.

Se refirió a la admiración del ingeniero de la NASA por la cultura maya y sus evidencias arqueológicas, ya que antes de la llegada de los españoles existió esta civilización con personas capaces de conocer y medir el ciclo de Venus y de otros objetos celestes.

Aventura intergaláctica

A su vez, Robert Stone recordó que debido a que el objetivo del documental es acercar a las personas al trabajo de Lee, el doblaje de él se realizó utilizando inteligencia artificial. Quienes lo vean en México escucharán la voz real del ingeniero hablando en español, aunque no lo práctica.

Es la primera película en la historia que se ha traducido en su totalidad con dicha tecnología a un idioma extranjero. Como el tema general es la humanidad y su lugar en el cosmos, además de vernos como una familia quería que la gente sintiese que le hablan directamente sin la “interrupción” de los subtítulos.

Para la elaboración del documental, añadió, se efectuó la entrevista que duró cuatro días, obteniendo 11 horas de grabación que debieron ser resumidas para mostrar la aventura intergaláctica y contemplativa donde Gentry Lee narra sus experiencias de trabajo en misiones como Viking y Voyager, además de su trabajo con Arthur C. Clarke.

En la cinta el octogenario reflexiona sobre décadas de exploración espacial junto a amigos como Carl Sagan, al igual que de sus expectativas sobre los proyectos de regreso al espacio, la labor con robots que actualmente operan en Marte o viajan por el cosmos y cómo al tener la mente abierta a nuevas ideas, similar a como lo hacen las y los niños, es posible resolver problemas que nadie más ha logrado.

En la presentación del documental estuvieron Armando Peralta Higuera, investigador del Instituto de Geografía; e Elaine Reynoso, titular de la Dirección de Formación e Investigación de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.

La segunda función especial se llevó a cabo en la Sala Carlos Monsiváis, del Centro Cultural Universitario, donde contó con la presencia del director y el protagonista de “Starman”.