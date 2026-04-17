Es tiempo de hongos: Cultivando el futuro de la micología

Funginnova 2026 La fungicultura avanzada aborda técnicas modernas de cultivo, automatización e inteligencia artificial aplicadas para optimizar la producción de hongos comestibles y medicinales a gran escala.

En los últimos años el interés en los hongos ha ido en aumento. Han dejado de ser un simple ingrediente culinario para convertirse en una fuente de compuestos bioactivos y enzimas, biomateriales, etc. Ejemplo de esto son las aplicaciones industriales y de biotecnología fúngica, que incluyen micomateriales y bioplásticos, abordando el uso de micelio para crear materiales de construcción, embalajes biodegradables y alternativas al cuero. También se exploran las enzimas producidas por los hongos y su potencial en procesos industriales, biorremediación y producción de biocombustibles. Por último, la fungicultura avanzada aborda técnicas modernas de cultivo, automatización e inteligencia artificial aplicadas para optimizar la producción de hongos comestibles y medicinales a gran escala.

En el ámbito de la salud, nutrición y farmacología, actualmente se estudian los compuestos bioactivos extraídos de hongos medicinales como Ganoderma lucidum, Cordyceps y Trametes versicolor, destacando su papel en el apoyo inmunológico y el tratamiento de enfermedades. Ejemplo del creciente uso de extractos de hongos es la introducción de un nuevo concepto: micoterapia integrativa, que trata la incorporación de extractos fúngicos en la medicina complementaria y la nutracéutica. Además, la nutrición fúngica, se enfoca en el papel de los hongos comestibles como fuente de proteínas, vitaminas y fibra en dietas sostenibles.

La sostenibilidad y el medio ambiente es otra área clave. Aquí, la biorremediación (micorremediación) explora el estudio y metodologías para utilizar hongos en la limpieza de suelos contaminados con hidrocarburos, pesticidas y metales pesados. La agricultura sostenible (micorrizas) explora el rol de las asociaciones simbióticas (micorrizas) en la mejora de la salud del suelo, la absorción de nutrientes y la resistencia de los cultivos. Adicionalmente, se están realizando estudios sobre la importancia de los ecosistemas fúngicos, que son vitales para la biodiversidad, la salud de los ecosistemas forestales y el ciclo de carbono.

Finalmente, es importante mencionar los numerosos emprendimientos y crecimiento del mercado fúngico. Realizar un análisis de las tendencias del mercado y las oportunidades de negocio en el sector, desde startups de alimentos funcionales hasta empresas de biomateriales nos orienta hacia donde se mueve el sector fúngico. En este sentido es importante conocer la regulación y certificación, cubriendo los marcos legales y los estándares de calidad para la producción y comercialización de productos fúngicos.

En este contexto, surge Funginnova 2026, el Primer Encuentro Nacional de Innovación y Desarrollo de Productos Fúngicos, organizado por el CIATEJ, el CIAD y el INIFAP. Este espacio reúne a una comunidad diversa —estudiantes, académicos, profesionales, emprendedores y empresas— interesada en el aprovechamiento de los hongos en ámbitos alimentarios, medicinales, ambientales e industriales, incluyendo el desarrollo de biomateriales.

El encuentro busca fortalecer la colaboración entre sectores y disciplinas, impulsando el uso, consumo y valorización de los hongos como recursos estratégicos para el desarrollo sostenible del país. A través de este espacio, se promueve el intercambio de conocimientos, la generación de alianzas y la exploración de nuevas aplicaciones dentro del amplio potencial del reino Fungi.

Más que una conferencia, Funginnova 2026 se posiciona como una plataforma para la colaboración interdisciplinaria, el networking y la incubación de ideas que contribuirán a definir el futuro de la micología en México y su proyección a nivel global.

Más información: www.funginnova.com