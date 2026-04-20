Carol Bolaños, educadora colombiana, y el arte de enseñar un idioma sin que el idioma sea el único objetivo

La educadora Carol Bolaños Especial

La mayoría de los modelos de enseñanza de una segunda lengua tienen un objetivo claro: que el estudiante aprenda el idioma. Carol Bolaños, educadora colombiana especializada en inglés, matemáticas y pedagogía activa, parte de una premisa distinta. Para ella, el idioma no es el destino. Es el vehículo. La diferencia no es semántica. Cambia completamente cómo se diseña una clase, qué se le pide al estudiante y para qué sirve lo que aprende.

Su enfoque utiliza el inglés como medio de acceso a contenidos académicos. En lugar de enseñar el idioma en abstracto, lo ancla a situaciones reales de aprendizaje: un problema de matemáticas que hay que entender antes de resolverlo, una instrucción que requiere interpretación antes de ejecutarse. Esa articulación entre lenguaje y razonamiento no es accidental. Responde a evidencia acumulada por décadas en el campo de la educación bilingüe.

Una revisión publicada en junio de 2025 en Education Week, basada en investigación presentada por SEAL y New America, concluyó que los programas de educación bilingüe generan consistentemente mejores resultados académicos en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales. Más aún: los estudiantes que aprenden en entornos bilingües muestran mayores tasas de graduación y acceso a la educación superior. La lógica que respalda el trabajo de Carol Bolaños no es intuitiva. Es científica.

Uno de los elementos más específicos de su práctica es la estructuración del aprendizaje matemático. Ha implementado esquemas que guían al estudiante desde la comprensión del enunciado hasta la toma de decisiones, reduciendo la improvisación en el aula y promoviendo habilidades analíticas desde etapas tempranas. También trabaja la conciencia fonética a través de estrategias contextualizadas, atendiendo una de las dificultades más frecuentes en la adquisición del lenguaje. Una revisión sistemática publicada en F1000 Research en enero de 2026, basada en 24 estudios empíricos realizados entre 2019 y 2025, confirmó que la integración de competencias matemáticas y pensamiento crítico en etapas tempranas sigue siendo uno de los retos menos resueltos de la educación secundaria, y que su implementación consistente en el aula depende en gran parte del diseño pedagógico.

La tecnología aparece en su modelo no como ornamento sino como estructura. UNESCO, en su reporte de 2025 sobre inteligencia artificial y el futuro de la educación, advirtió que la tecnología en el aula debe estar al servicio de procesos humanísticos y no sustituir el juicio del docente. Carol Bolaños trabaja desde esa misma convicción: las herramientas digitales que incorpora están integradas al proceso pedagógico, no superpuestas a él.

Lo que distingue su práctica es algo que los datos solos no capturan del todo: la capacidad de diseñar aprendizajes replicables. Su metodología no depende de un contexto específico ni de una personalidad docente particular. Está sistematizada, puede transferirse y puede escalarse. En un entorno educativo donde muchos enfoques innovadores funcionan en condiciones ideales pero pierden eficacia cuando cambian el aula, el docente o los recursos disponibles, esa condición de replicabilidad no es un detalle técnico. Es el corazón del modelo.

En un momento en que la educación global debate cómo preparar a los estudiantes para un entorno dominado por la automatización y la incertidumbre, el trabajo de Carol Bolaños propone algo más discreto pero más duradero: formar personas que sepan pensar antes de que sepan responder.