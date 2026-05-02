Parasito “La Solitaria”, un desafío médico y social

Parásitos Taenia solium, causante de teniasis y cisticercosis, es capaz de vivir años en el intestino de los humanos. (Diseño Bárbara Castrejón)

Las infecciones causadas por parásitos han acompañado a los seres vivos desde tiempos remotos y en particular, al ser humano. Una de las más relevantes por su impacto en la salud pública es el binomio Teniasis/Cisticercosis provocado por Taenia solium, conocida popularmente como “La Solitaria”.

Debido a la carga de enfermedad que genera —especialmente en comunidades con condiciones sanitarias precarias—, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) colocan a Taenia solium entre los parásitos prioritarios para su eliminación en el continente americano hacia 2030.

“Se trata de un parásito directamente vinculado con la falta de saneamiento, crianza de traspatio de cerdos y manejo inadecuado de excretas humanas”, precisa la doctora Lucía Jiménez García, académica del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM.

Esos factores han impulsado nuevas investigaciones y programas piloto de intervención integral que combinan acciones de salud humana, sanidad animal y mejora del saneamiento básico.

Taenia solium es un gusano plano y segmentado, perteneciente al grupo de los platelmintos (gusanos planos). En su forma adulta puede alcanzar entre 2 y 7 metros de longitud. Habita en el intestino delgado de las personas.

EL CICLO EN EL CERDO.

El cerdo actúa como huésped intermediario. El ciclo inicia cuando el animal ingiere huevos del parásito presentes en agua, alimentos o pastos contaminados con heces humanas.

Una vez dentro del intestino del cerdo, los huevos eclosionan y liberan pequeñas larvas llamadas oncosferas. Estas atraviesan la pared intestinal y migran por el torrente sanguíneo hacia distintos tejidos, donde se transforman en cisticercos: vesículas llenas de líquido que contienen al escólex. Los cisticercos pueden colonizar a los músculos, el corazón, el hígado y el cerebro.

Cuando una persona consume carne de cerdo cruda o mal cocida que contiene cisticercos vivos, estos llegan al intestino y el escólex se adhiere a la pared intestinal y madura ahí hasta ser adulto, ocasionando la teniasis.

Sin embargo, si lo que ingiere el humano son los huevos del parásito —a través de agua o alimentos contaminados—, las oncosferas pueden diseminarse por el cuerpo y formar cisticercos en distintos órganos, provocando cisticercosis.

“La diferencia entre teniasis y cisticercosis es fundamental”, subraya la investigadora. “En la teniasis el parásito permanece en el intestino con síntomas generalmente leves; en la cisticercosis se pueden afectar diversos tejidos y cuando se localizan en el Sistema Nervioso Central, puede tener consecuencias graves”.

Los animales infectados suelen no presentar síntomas visibles, lo que dificulta su detección sin una inspección sanitaria adecuada de la carne.

NEUROCISTICERCOSIS.

La neurocisticercosis es la forma más severa de la enfermedad. Ocurre cuando los cisticercos se alojan en el sistema nervioso central y provocan crisis epilépticas, cefalea intensa, hidrocefalia e incluso la muerte.

Diversos estudios epidemiológicos han demostrado que es la primera causa de epilepsia adquirida en adultos en muchas regiones endémicas. Pero los síntomas no dependen únicamente de la presencia del parásito.

Cuando los huevos de Taenia solium ingresan al organismo y las larvas atraviesan la pared intestinal, el sistema inmunológico se activa de inmediato.

La primera reacción es inflamatoria. Forma parte de la inmunidad innata y busca contener al agente extraño mediante la activación de células defensivas —como macrófagos y neutrófilos— y la liberación de moléculas señalizadoras llamadas citocinas.

Sin embargo, los cisticercos vivos han desarrollado una estrategia notable: producen moléculas capaces de modular la respuesta inmune.

“El parásito es capaz de cambiar una respuesta inflamatoria por una respuesta antiinflamatoria, más asociada con procesos de reparación de tejidos”, explica la doctora Jiménez García. “Eso le permite crear un ambiente favorable para permanecer durante años sin causar síntomas”.

El problema surge cuando el cisticerco, ya sea por lo medicamentos o porque terminó su tiempo de vida media, comienza a degenerarse o muere. Entonces libera antígenos que desencadenan una inflamación intensa en el cerebro. Esta reacción puede alterar la actividad neuronal y favorecer la aparición de crisis epilépticas

Así, en muchos casos, los síntomas de la neurocisticercosis no son provocados directamente por el parásito, sino por la respuesta inflamatoria del propio organismo, asegura la investigadora.

INVESTIGACIÓN Y NUEVAS ESTRATEGIAS TERAPÉUTICAS.

En su laboratorio de la Facultad de Medicina, la doctora Jiménez García y su equipo investigan las moléculas que produce Taenia solium para sobrevivir dentro del organismo humano. No se trata solo de un parásito que invade tejidos: es un organismo capaz de modificar el entorno inmunológico a su favor.

El cisticerco libera proteínas, enzimas y fragmentos de ácidos nucleicos que actúan como moduladores de la respuesta inflamatoria. Entre ellas destaca la Glutatión transferasa, una enzima involucrada en procesos metabólicos y de defensa que desempeñan un papel clave en la supervivencia del parásito y los microRNAs, capaces de unirse a un gran número de genes blancos e interferir con su expresión.

Esas moléculas influyen en la expresión de genes asociados con la inflamación, favoreciendo un ambiente menos agresivo que le permite permanecer durante años en los tejidos.

Comprender tales mecanismos equivale a desentrañar la “estrategia de camuflaje” del parásito. Si se identifican con precisión las moléculas esenciales para su permanencia, es posible convertirlas en blancos terapéuticos.

Actualmente, el tratamiento de la neurocisticercosis combina fármacos antiparasitarios con corticoesteroides para controlar la inflamación que se desencadena cuando el parásito muere. Aunque el uso prolongado puede provocar efectos adversos importantes.

Por ello, los investigadores exploran nuevas alternativas: inhibidores específicos de enzimas clave y el desarrollo de anticuerpos capaces de bloquear moléculas fundamentales —como la Glutatión transferasa o la triosafosfato isomerasa—.

“El objetivo es diseñar terapias más dirigidas, que ataquen al parásito sin exacerbar la respuesta inflamatoria ni comprometer la salud del paciente, además de contar con moléculas de regulación de la inflamación, como los microRNAs como alternativas de los corticoesteroides”, resalta Jiménez García.

LA CISTICERCOSIS EN MÉXICO.

En las últimas décadas, el número de casos de cisticercosis en México ha disminuido de manera significativa. En años recientes, los casos reportados se mantienen por debajo de 300 anuales. Sin embargo, la transmisión no se ha eliminado por completo.

Persisten comunidades donde el acceso limitado a agua potable, el manejo inadecuado de excretas humanas y la crianza de cerdos en condiciones de libre pastoreo favorecen la continuidad del ciclo de Taenia solium.

Aunque la incidencia se ha mantenido relativamente estable, las condiciones sociales que permiten su transmisión no necesariamente han mejorado. Por el contrario, en diversas regiones del país se observa escasez de agua, deficiencias en los servicios básicos y un aumento en la movilidad humana.

La falta de infraestructura sanitaria para una población creciente, además de la constante movilidad de personas constituyen un factor de riesgo importante para la reemergencia de enfermedades transmisibles, como el dengue, el sarampión o la cisticercosis.

En este contexto, la cisticercosis sigue siendo una enfermedad vigente. Si bien, es prevenible y controlable, su erradicación a corto plazo resulta poco probable mientras persistan desigualdades estructurales que faciliten su transmisión.

“La eliminación no depende solo del tratamiento médico”, enfatiza la investigadora. “Requiere educación sanitaria, mejora del saneamiento, vigilancia veterinaria y un enfoque integral de salud pública”.

La lucha contra Taenia solium no es únicamente un desafío médico, sino también social. Combatirla implica fortalecer los sistemas de salud y saneamiento, mejorar las condiciones de vida y reducir las brechas de desigualdad en las comunidades más vulnerables.

“Erradicar la cisticercosis no depende solo de eliminar un parásito, sino de transformar las condiciones que le permiten persistir”, afirma la especialista.

*Colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM