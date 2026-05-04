Talento mexicano de PrepaTec conquista Élite de Robótica Mundial en Houston

Esta experiencia refleja el compromiso, creatividad y capacidad de evolución que desarrollan nuestros estudiantes durante todo el proceso, señala Crisantos Martínez —

Mundial Robotics Houston El Mundial de Robótica Estudiantil detona una gran atracción en el planeta, por alto desempeño que logran los equipo de estudiantes en el certamen. ( Christian César Morales Salvador)

Estudiantes mexicanos de Preparatoria del Tecnológico (PrepaTec) de Monterrey participaron en el FIRST Robotics Competition Championship 2026, en Houston, Texas, uno de los encuentros internacionales más relevantes en robótica estudiantil.

El evento se convirtió para cientos de estudiantes, entre ellos los alumnos mexicanos, en un laboratorio internacional de estrategia, adaptación y trabajo colaborativo en tiempo real, informó Crisantos Martínez, decano nacional de PrepaTec.

Por cuatro días consecutivos, equipos de todo el mundo enfrentaron uno de los escenarios más demandantes de la robótica estudiantil, en partidos donde cada ajuste mecánico, decisión táctica y segundo de reacción puede cambiar el rumbo completo de un proyecto.

Evolución sobre Perfección

“Participar en el Championship representa la oportunidad de compartir lo que nuestros estudiantes construyen desde cada campus y cada comunidad; más allá de los resultados, esta experiencia refleja el compromiso, la creatividad y la capacidad de evolución que desarrollan durante todo el proceso”, señaló Martínez.

Dijo que en ese entorno de alta exigencia internacional, los estudiantes mexicanos de PrepaTec se ubicaron entre los equipos más competitivos del campeonato mundial y demostraron que la evolución constante, más que la perfección inicial, es uno de los principios que definen a FIRST.

Durante el campeonato, el equipo Cyberius 6017, del Campus Santa Catarina, avanzó a playoffs dentro de la subdivisión Daly, luego de obtener un récord de seis victorias y cuatro derrotas en la fase clasificatoria.

Con más de 10 años de trayectoria y más de 15 reconocimientos obtenidos a lo largo de su historia, Cyberiusconsolidó una participación que reflejó el nivel técnico y estratégico que hoy alcanzan los equipos mexicanos en competencias internacionales de alto nivel.

Reveló que los equipos mexicanos obtuvieron reconocimientos internacionales; LamBot 3478, Campus San Luis Potosí, recibió el Innovation in Control Award, mientras que Voltec 6647, Campus Eugenio Garza Lagüera, fue distinguido con el Team Spirit Award.

Otros equipos que representaron a PrepaTec en esta edición fueron: Botbusters 4635, Campus Eugenio Garza Sada; Roult 4403, Campus Laguna; Overture 7421, Campus Cumbres; TecDroid 3354, Campus Querétaro; Lebotics 5948, Campus Cuernavaca; TecGear 6106, Campus Irapuato; y XRams 6200, de Ciudad Juárez.

Ciudadanos del Mundo

Robotics Mundial Houston Equipos de PrepaTec de Monterrey asistentes al FIRST Robotics Competition Championship 2026, en Houston, Texas. ( Christian César Morales Salvador)

Crisantos Martínez explicó que la participación refleja cómo este tipo de competencias están formando talento con capacidades en estrategia, ingeniería, liderazgo y trabajo colaborativo en escenarios de alta exigencia internacional.

Señaló que el campeonato mundial también evidenció el crecimiento competitivo de los equipos mexicanos en el ecosistema global de FIRST.

“Diversos equipos llegaron al mundial después de ganar regionales en México y Estados Unidos, enfrentándose este año a divisiones particularmente complejas debido al nuevo sistema internacional de clasificación, donde los 75 equipos de cada subdivisión concentran algunos de los mejores desempeños del mundo”, dijo.

Finalmente comentó que en este contexto, el Mundial de FIRST demostró que la robótica estudiantil ya no se limita a construir máquinas; “se trata de formar jóvenes capaces de resolver problemas complejos, colaborar bajo presión y evolucionar constantemente frente a escenarios reales de alta competencia internacional”.

Talento mexicano de PrepaTec conquista Élite de Robótica Mundial en Houston