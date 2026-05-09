Ante ajuste a calendario escolar, debe garantizarse fortalecimiento del aprendizaje: SNTE

Si es ajustado cierre escolar, los días deben recuperarse en agosto para fortalecer conocimientos que los niños hayan adquirido y recuperar lo perdido, señala Alfonso Cepeda — Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), reafirmó el compromiso magisterial con una educación de calidad y con el cumplimiento de los planes y programas de estudio, en beneficio de niñas, niños y jóvenes del país.

Señaló que cualquier modificación al calendario escolar es facultad de la autoridad educativa, siempre que sean respetados los derechos de alumnos y Maestros.

El también senador habló así desde su natal Coahuila durante la inauguración de diversas obras deportivas y recreativas para los trabajadores de la educación de la Región Lagunera.

El Maestro dirigente comentó que en caso de realizarse ajustes al cierre del presente ciclo escolar, será importante establecer mecanismos que permitan reforzar y recuperar los aprendizajes de las y los estudiantes.

Planteó considerar ante un adelantado fin del ciclo escolar, que los días puedan recuperarse en el próximo ciclo escolar 2026-2027.

“En lugar de entrar el primero de septiembre, entrar el 7 ó 14 de agosto para actividades de fortalecimiento del aprendizaje y de los conocimientos que hayan adquirido los niños durante el presente ciclo escolar, y recuperar lo que se pueda perder”, explicó.

El líder sindical afirmó que los centros recreativos inaugurados en Torreón, Coahuila, Francisco I. Madero y San Pedro de las Colonias, contribuirán al bienestar y la salud de los trabajadores de la educación, y de sus familias.

Por su parte, el secretario general de la Sección 35, profesor Arturo Díaz González, agradeció a Cepeda Salas el apoyo brindado a los agremiados en Coahuila y reiteró su respaldo a su gestión en el SNTE.

“Su respaldo no es de discurso, sino de hechos; sabemos que vamos a seguir contando con usted, somos una sección que sabe trabajar, es institucional y siempre estamos listos para seguir fortaleciendo a nuestra organización; en la 35 no simulamos, en la 35 seguiremos apoyándolo en todo”, afirmó.

Ante ajuste a calendario escolar, debe garantizarse fortalecimiento del aprendizaje: SNTE