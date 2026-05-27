Calendario astronómico de junio 2026: ¿Cuándo será la Luna de Fresa? (Instituto de Astronomía UNAM - Lau Arraigada)

Junio de 2026 traerá consigo una intensa actividad astronómica que podrá observarse desde distintas regiones de México, con eventos que incluyen conjunciones planetarias, alineaciones visibles y la esperada Luna de Fresa.

El calendario celeste del sexto mes del año ofrece oportunidades para quienes disfrutan observar el cielo nocturno y seguir fenómenos espaciales a simple vista.

Especialistas y plataformas dedicadas a la observación astronómica destacan que la posición de la Tierra durante este periodo favorece la visibilidad de varios cuerpos celestes. Además, las condiciones de oscuridad en lugares alejados de la contaminación lumínica serán clave para apreciar algunos de estos eventos.

¿Cuándo será la Luna de Fresa en junio de 2026?

Uno de los fenómenos más esperados del calendario astronómico de junio será la llegada de la llamada Luna de Fresa, nombre tradicional que recibe la Luna Llena de este periodo.

Este fenómeno ocurrirá formalmente el 29 de junio de 2026, cuando la Luna se ubique en el lado opuesto de la Tierra respecto al Sol, permitiendo observar su cara visible completamente iluminada.

Aunque muchas personas asocian este evento con un cambio de color, especialistas recuerdan que el nombre no guarda relación con el aspecto visual del satélite natural, sino con antiguas tradiciones agrícolas del hemisferio norte relacionadas con la temporada de cosecha de fresas.

Conjunciones planetarias y encuentros visibles durante junio

Además del plenilunio, junio tendrá varios encuentros planetarios visibles junto a la Luna.

El 7 de junio ocurrirá una conjunción entre la Luna y Saturno dentro de la constelación de Cetus. Días después, el 12 de junio, Marte aparecerá cercano al satélite natural en la zona de Aries.

Para el 14 de junio será el turno de Júpiter, mientras que el 16 de junio Venus protagonizará otra alineación visible junto a la Luna en Géminis.

Especialistas explican que estas conjunciones son efectos visuales producidos por la perspectiva desde la Tierra y no representan una cercanía real entre planetas.