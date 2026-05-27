Educación, clave contra el neoliberalismo y el populismo autoritario: Lomelí en la UNESCO

Conferencia Albert Hirschman El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí estuvo acompañado por el representante permanente de México en la UNESCO, Juan Antonio Ferrer Aguilar y el director de Políticas Sociales, Gustavo Merino. (UNAM)

La educación es condición necesaria para construir sociedades democráticas e incluyentes, aseguró el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, al dictar la Conferencia Albert Hirschman, en la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

En la sede del organismo internacional en París, Francia, expuso que decidió dedicar sus reflexiones de la Conferencia a la educación y el desarrollo porque en los tiempos actuales, en los que la ciencia, la cultura y la educación sufren múltiples acosos, incluso en algunos de los países más desarrollados, es necesario también recordar que gracias a la expansión del conocimiento y de la enseñanza en los últimos dos siglos, la humanidad pudo alcanzar su actual grado de desarrollo tecnológico.

El rector también explicó que para Hirschman -uno de los pensadores sociales más importantes del siglo XX y la primera década del XXI-, los recursos destinados a la educación son una inversión con efectos multiplicadores no solamente en el ámbito económico, sino también en la vida social.

“Además de formar capital humano, la educación puede generar actitudes que promueven la participación democrática, la responsabilidad política y un ambiente favorable a la innovación y la participación social”, añadió al ofrecer la conferencia “Educación y desarrollo o el jardín de los senderos que se bifurcan”.

De igual manera reconoció que la expansión de la educación puede generar tensiones si la economía no crece a la par de las aspiraciones sociales, generando frustración y un malestar social que puede expresarse de muy diversas formas.

INVERSIÓN EN SECTORES CLAVES.

Acompañado por el representante permanente de México en la UNESCO, Juan Antonio Ferrer Aguilar; así como el director de Políticas Sociales, Sector de Ciencias Sociales y Humanas, Gustavo Merino, el rector de la UNAM, primer académico latinoamericano en dar la Conferencia Albert Hirschman, subrayó que la evidencia empírica señala que la inversión en educación puede explicar entre el 25 y el 33 por ciento de la diferencia del producto interno bruto (PIB) per cápita entre países ricos y pobres.

Sin embargo, abundó, esta diferencia puede ampliarse más si se complementa con modelos de transferencia de tecnología y de expansión del conocimiento, que incluyan el aprendizaje y la capacitación en el trabajo.

“De ahí la importancia de que el esfuerzo educativo vaya de la mano de inversiones en sectores que permitan emplear a la población más calificada y de esa manera ayuden a generar un círculo virtuoso que permita una mayor movilidad social y contribuyan por esa vía a reducir la desigualdad”, remarcó en el evento en el que estuvo la embajadora de México en Francia, Blanca Jiménez Cisneros, además de embajadoras y embajadores de otras naciones ante la UNESCO.

Lomelí Vanegas recordó que Albert Hirschman fue más allá de los efectos económicos de la inversión educativa para considerar los políticos y sociales. “Mayores niveles educativos se traducen en una población más informada y exigente, que cuenta con más elementos para discernir entre las ofertas de los partidos políticos y orientar, de esta manera, su participación en el sistema electoral. Así, la educación contribuye también a la consolidación de las instituciones democráticas”.

El rector de la UNAM aseveró que un país que apuesta decididamente por ampliar la cobertura y mejorar la calidad de su sistema educativo da un paso importante en la construcción de una senda de desarrollo de largo plazo.

Expuso el ejemplo comparativo de México y Corea del Sur, país que, en la década de los 50 del siglo pasado, era más pobre que México y tenía un menor gasto en educación; pero a partir de entonces inició aumentos modestos en el gasto y priorizó todo aquello que estimulara el despegue del desarrollo industrial con inversiones de entre el 4 y el 5 por ciento en ciencia y tecnología.

Lomelí en la UNESCO Leonardo Lomelí en la sede de la UNESCO, en París.

En tanto que México sólo privilegió la ampliación de la cobertura en educación básica mientras que el gasto en ciencia y tecnología no ha pasado del 0.5 por ciento del PIB.

“Mientras que Corea del Sur invirtió en las universidades y puso énfasis en la formación de ingenieros y científicos, así como en la vinculación del sistema de educación y de investigación con empresas tecnológicas, México invirtió poco en ciencia y agudizó su dependencia tecnológica con el extranjero”, indicó el rector.

Lomelí señaló que para superar fallas estructurales de nuestras democracias, lo mismo que para construir alternativas de desarrollo económico socialmente incluyentes y ambientalmente sustentables, hoy, más que nunca, la educación se convierte en un elemento clave.

Analizó el daño causado por el neoliberalismo egoísta y extremo, la falsa salida del populismo autoritario y la necesidad de recuperar el sendero perdido, a partir de fortalecer la democracia y sus instituciones, teniendo a la educación como elemento clave para fortalecer la voz o las ideas de cambio desde dentro y para construir con lealtad cívica -entendida como un compromiso con las instituciones democráticas- y un futuro que reduzca las desigualdades y recupere la confianza.

También respondió algunas preguntas de estudiantes y profesores de universidades francesas respecto a la enseñanza y la política industrial de México, la necesidad de invertir en sectores estratégicos que impulsen el desarrollo, así como la migración. Subrayó que la UNAM es una institución que cultiva la pluralidad y habilidades que les permitan a los estudiantes analizar lo que sucede a su alrededor y no caer en slogans superficiales y hacer frente a los diversos desafíos que enfrentamos.

La Conferencia Albert Hirschman busca inspirar una investigación rigurosa y práctica, así como una colaboración interdisciplinaria para fortalecer el diálogo global en torno a las grandes transformaciones sociales y económicas de nuestro tiempo.

Por ello, en sus dos ediciones anteriores ha sido dictada por figuras como Daron Acemoğlu, catedrático de Economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y Premio Nobel de Economía 2024; además por Jayati Ghosh, también economista y especialista en desarrollo, y profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst.