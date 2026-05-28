El CCH y la SEP certifican planes de estudios de 35 especializaciones técnicas del Bachillerato Nacional

CCH El trabajo de certificación es parte de las acciones establecidas en un convenio firmado entre la SEP y la UNAM en 2025.

La Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades (DGCCH) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) entregaron los resultados de la revisión y certificación de los planes de estudios de 35 formaciones técnicas especializadas que se imparten en el bachillerato a nivel nacional y que beneficiarán a 380 mil estudiantes del país.

Algunas de las formaciones técnicas especializadas avaladas por profesores del CCH son: contabilidad, electricidad, administración y laboratorio clínico, entre otras.

La ceremonia celebrada en Ciudad Universitaria fue encabezada por María Patricia García Pavón, directora general del CCH; Dalia Carolina Argüello Nevado, consejera académica de la SEP -en representación de Tania Ramírez Mora, subsecretaria de Educación Media Superior-, y Virginia Lorenzo Holm, coordinadora sectorial de Fortalecimiento Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP.

Esta colaboración, dijo García Pavón, es un beneficio mutuo que pone la mirada en el mejoramiento de los programas que ofrecen una educación técnica y, a la vez, enriquece la visión de los docentes.

“El impacto que tendrá este trabajo de colaboración es muy importante, beneficiará a una matrícula de 380 mil jóvenes. Participar en este proceso, de un bachillerato tecnológico, debe ser una verdadera opción para nuestras juventudes que requieren incorporarse de manera muy temprana al mercado laboral, por diferentes circunstancias, y con una formación mucho más sólida y con la confianza de obtener un certificado avalado por la UNAM”, expresó.

En su participación, Dalia Carolina Argüello Nevado, consejera académica de la SEP, comentó que actualmente la educación tecnológica y profesional Media Superior agrupa a 29 universidades, a las cuales, se integrarán dos instituciones más: el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Dichas instituciones educativas, agregó, son las que se encargarán de hacer las revisiones académicas de las formaciones técnicas especializadas, esto implica la elaboración de nuevos programas, cursos para formación docente y elaboración de recursos didácticos. “Esperamos que sea el primer paso de otras muchas colaboraciones para seguir fortaleciendo al Bachillerato Nacional y nivel Medio Superior, siempre en beneficio de las y los jóvenes que son el origen y razón de ser de nuestros trabajos”, indicó.

Como parte de esta colaboración, se anunció que el diseño de los certificados que se entregarán a las y los estudiantes egresados de los estudios técnicos, se encuentra en proceso de actualización, ya que se incluirán los logotipos de las universidades participantes. Esta medida, ya fue aprobada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el secretario de Educación, Mario Delgado.

Al respecto, Virginia Lorenzo Holm, coordinadora sectorial de Fortalecimiento Académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la SEP, destacó que el tener un certificado avalado por la UNAM es garantía de “que el programa de estudios que impartirán los maestros tiene calidad, pertinencia y relevancia”.

Añadió que, para la SEP, en la parte académica, al ser un trabajo revisado por expertos, implica “tener una actualización a los programas con sus observaciones para darle garantía a los estudiantes y también a los profesores; es un cobijo al diseño curricular que impactará en 9 mil planteles de todo el país”.

Dulce María Santillán, secretaria de planeación de la DGCCH, detalló que el convenio entre la SEP y la UNAM se celebró el 2 de septiembre de 2025, y los compromisos fueron avalar las opciones técnicas de otras instituciones de educación Media Superior, que en ese momento que eran 39, de las cuales se asignaron 4 a la Escuela Nacional Preparatoria y 35 al Colegio de Ciencias y Humanidades.

La funcionaria destacó que, al final, el aval de estas formaciones se dio a 31 especializaciones técnicas, en las que participaron los siguientes profesores del CCH: 4 del plantel Sur, 9 de Azcapotzalco, 7 del plantel Naucalpan, 8 de Vallejo y 4 del plantel Oriente.