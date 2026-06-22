El cometa 3I/ATLAS se habría formado hace unos 12 mil millones de años

Visitante. El cometa 3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar conocido que ha atravesado el sistema solar.

El cometa 3I/ATLAS es el tercer visitante interestelar conocido que ha atravesado el sistema solar y ahora se cree que pudo haberse formado en un antiguo y gélido sistema planetario hace unos 12.000 millones de años, con un entorno extremadamente frío y que tiene una composición química única.

Los nuevos datos surgen de observaciones realizadas por el telescopio espacial James Webb y el observatorio ALMA que han resultado en un estudio que publica Nature, encabezado por el Centro de vuelos espaciales Goddard de la NASA (EE. UU.).

3I/ATLAS fue descubierto en julio de 2025 y en noviembre pasado realizó su paso más cercano a la Tierra antes de seguir rumbo más allá del sistema solar.

Cuando el cometa comenzó a alejarse del Sol en diciembre, los astrónomos aprovecharon la oportunidad para estudiar su composición química, lo que les permitió comprender el entorno en el que se formó el cometa.

Las mediciones de la proporción de isótopos (diferentes versiones de los elementos químicos) pueden ofrecer pistas sobre las condiciones físicas y químicas en las que se formó.

Las relaciones entre los isótopos de hidrógeno proporcionan información sobre la temperatura y la radiación del entorno en el que se formó 3I/ATLAS, mientras que las relaciones entre los isótopos de carbono pueden ayudar a localizar la nube de gas interestelar de origen del objeto.

El agua del cometa contiene 10 veces más deuterio (un isótopo del hidrógeno) que otros cometas conocidos, lo que sugiere que podría tener su origen en un sistema muy frío, en una época mucho más temprana de la historia de nuestra galaxia.

Los astrónomos estiman que el 3I/ATLAS podría haberse formado en una nube gélida de aproximadamente –243 grados, hace entre 10.000 y 12.000 millones de años.

Las proporciones de carbono superan los valores típicos que se observan en el sistema solar, así como en las nubes interestelares cercanas y en los discos protoplanetarios, lo que apunta a unos orígenes muy antiguos, posiblemente un antiguo sistema planetario primordial.

Estudios previos indicaron, además, la probabilidad, de que el cometa pueda tener volcanes de hielo en erupción, un fenómeno llamado criovulcanismo, que explicaría su aumento de brillo a medida que se acercaba a la distancia más cercana al Sol, que se produjo en octubre.