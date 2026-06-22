El Daño Escolar; 1.4 millones de niños sin clases por paro de la CNTE

Ninguna demanda e inconformidad puede afectar el derecho a la educación, necesario contar con Maestros fortalecidos; plantean programa Educativo — Lo que las marchas y bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) no muestran, es el daño y la vulneración al derecho a la educación y aprender de cada niño y niña, señaló Mexicanos Primero (MP).

La organización añadió que de acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP) 1.4 millones de niñas y niños de Oaxaca, Guerrero y Michoacán no fueron a las escuelas desde el 1 de junio, fecha en que inició la huelga nacional de la CNTE; en Oaxaca el problema es más grave ya que el paro inició el 25 de mayo.

MP dijo que en esta parte de la suspensión escolar que no es tan visible, cada día sin clases afecta el aprendizaje de los niños; “horas perdidas de estudiantes, miles de escuelas cerradas, y un futuro incierto a falta de oportunidades”.

Afirmó que este situación revela la vulneración del derecho a la educación ante las disputas entre adultos, algo muy común aunque anormal.

Señaló que ninguna demanda e inconformidad puede afectar el derecho inalienable a la educación, de estar en las escuelas, contar con sus Maestros y recibir educación de manera ininterrumpida en todo el territorio nacional.

MP afirmó que es en las aulas se forma el futuro de este país, no en las calles ni en las marchas.

Explicó que la paralización de las escuelas afecta el calendario escolar e interrumpe trayectorias de aprendizaje, profundiza brechas de aprendizaje, desigualdades sociales y limita las oportunidades futuras de estudiantes de sectores vulnerables.

Acusó que la pérdida de aprendizaje nunca se recupera de forma efectiva después de los acuerdos políticos, y quienes más pierden son los estudiantes con mayores carencias económicas.

Explicó que los efectos son masivos y acumulados a lo largo del tiempo; los menores llegan a un nuevo grado escolar sin completar el plan de estudios del ciclo anterior, y en ese grado resulta ya imposible atender los rezagos.

Educación Acelerada, Salvavidas Pedagógico

Escuelas Seguras El especialista Carlos Toriz propuso la implementación del Programa Educación Acelerada para certificar la educación básica de niños afectados por los paros magisteriales. (Escuelas )

Para Carlos Toriz, director general de Escuelas Seguras, la alternativa para asistir educativamente a los niños y jóvenes que ven interrumpida su enseñanza, es el Programa Educación Acelerada (PEA).

Explicó en exclusiva a Crónica que se trata de un sistema escolar flexible, adecuado para cada edad, gestionado en un margen de tiempo acelerado para facilitar el acceso a la educación a los estudiantes desfavorecidos con una edad mayor a la que correspondería a su nivel educativo y que están fuera de la escuela.

Explicó que esto incluye a quienes no han recibido educación o aquellos cuya educación fue interrumpida debido a la pobreza, marginación, conflictos o las crisis.

“El objetivo de los PEA es brindar a los estudiantes competencias equivalentes y certificadas para la Educación Básica utilizando enfoques efectivos de enseñanza y aprendizaje que coincidan con su nivel de madurez cognitiva”, detalló Toriz.

Maestros Respetados y Fortalecidos

Mexicanos Primero planteó que el Estado fortalezca y respete mejor a los Maestros, y que estos defiendan sus derechos laborales sin abandonar su responsabilidad profesional con la docencia.

“La educación debe ocupar un lugar prominente en las prioridades del país, por encima de cálculos electorales o presiones políticas”, afirmó.

El Daño Escolar; 1.4 millones de niños sin clases por paro de la CNTE