Luna de Fresa: ¿Qué es y en qué horario podrá verse desde México HOY 29 de junio?

Luna de Fresa 29 de junio 2026 Foto: generada con IA

Este lunes 29 de junio ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más fascinantes y esperados de los últimos meses: la luna de fresa. Una suceso extraordinario que no volverá a ocurrir hasta el siguiente año.

En México será visible pero, ¿cuál será el horario exacto para apreciar esta luna en todo su espledor? ¿cuáles son las recomendaciones? Todo eso y más te lo contamos en esta nota.

¿Qué es la luna de fresa?

La Luna de Fresa es el nombre tradicional que se le da a la luna llena de junio. Su origen proviene de los pueblos algonquinos en América del Norte, quienes asociaban esta fase lunar con la temporada de cosecha de fresas silvestres.

En términos astronómicos, no es una luna diferente ni especial en composición, sino una luna llena común, pero con un significado más apegado a las tradiciones.

¿Cuándo es la Luna de Fresa 2026 en México?

La Luna llena de junio de 2026 alcanzará su fase máxima en la noche del 29 de junio de 2026.

¿En qué horario podrá verse la Luna de Fresa 2026?

La parición de la Luna de Fresa en el horizontesucederá poco después del atardecer del 29 de junio, es decir, elrededor de las 17:57 horas (tiempo del centro de México).

Sin embargo, el moomento de mayor iluminaciónocurrirá durante la noche, alrededor de la medianoche. No obstante, el mejor horario para apreciarla en todo su esplendor será en las primeras horas del 30 de junio.

El mejor momento para verla suele ser cuando está saliendo, ya que es cuando puede apreciarse más grande y con tonos cálidos.

¿Cómo ver la Luna de Fresa 2026 desde México?

Este fenómeno no requiere telescopio, pero sí es importante elegir bien el lugar de observación. Por ello, aquí te dejamos algunas recomendaciones para vivir esta experiencia:

Busca un sitio con cielo despejado y poca contaminación lumínica

Observa hacia el horizonte este al anochecer

Evita obstáculos como edificios altos o montañas cercanas

Si tienes binoculares, podrás ver mejor los cráteres y relieves

Consulta el pronóstico del clima antes de salir

En ciudades grandes como la Ciudad de México, el fenómeno será visible, aunque con menor nitidez que en zonas rurales.

¿Por qué la Luna se ve más grande o más amarilla al salir?

Cuando la Luna aparece en el horizonte, su luz atraviesa más atmósfera terrestre. Esto provoca que tenga tonos amarillos, dorados o anaranjados, ilusión óptica de mayor tamaño (conocida como “ilusión lunar”), mayor contraste con el cielo aún iluminado.

Es importante destacar que no es un cambio real en la Luna, sino un efecto visual y atmosférico que provoca ese aumento de tamaño.