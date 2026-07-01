SNTE e ISSSTE abatirán Rezago Médico magisterial con 500 nuevos consultorios en sedes sindicales

El SNTE es el representante legal y legítimo del Magisterio, para nosotros es fundamental la relación con las Maestras y Maestros de todo el país, señala Martí Batres Guadarrama —

SNTE ISSSTE El líder nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, acordaron abrir 500 consultorios en espacios sindicales. (SNTE)

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) acordaron instalar 500 nuevos consultorios médicos en inmuebles de las secciones sindicales que cuenten con espacios disponibles, para mejorar la atención de salud.

Así lo informaron el secretario general del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, y el director general del instituto, Martí Batres Guadarrama, “como resultado del diálogo permanente” entre ambas instituciones.

El Maestro dirigente presentó los planteamientos construidos a partir de la reunión nacional celebrada la semana pasada con los dirigentes seccionales, quienes precisaron las demandas de cada entidad federativa.

Demanda Añeja, Mejorar Seguridad Social

Entre estas resalta “la insuficiencia de consultorios, falta de médicos generales y especialistas, prolongados tiempos de espera para consultas y cirugías, desabasto de medicamentos y material de laboratorio, saturación hospitalaria, falta de traslados oportunos y la necesidad de ampliar y equipar clínicas y hospitales”.

Ante los integrantes de los Órganos Nacionales de Gobierno Sindical y secretarios generales, dijo que se trata de rezagos acumulados durante muchos años en seguridad social y atención médica, que hoy exigen una solución inmediata.

Ambos dirigentes señalaron que alcanzaron “importantes avances, uno de ellos otorgar espacios del SNTE para el programa nacional que pretende habilitar 500 nuevos consultorios del ISSSTE en edificios públicos”.

En el majestuoso Centro Cultural del México Contemporáneo, Cepeda Salas agradeció “que se estén buscando caminos para mejorar el servicio, que juntos podamos trabajar haciendo sinergia”.

Añadió que “tenemos manera de colaborar con espacios para esos 500 consultorios que quiere abrir el doctor Martí Batres, porque puede haber un lugar decoroso, digno, en un edificio sindical o en los edificios regionales que podamos habilitar”.

Será establecido un calendario de reuniones conjuntas en cada entidad federativa durante los próximos 100 días, para revisar el plan de salud del ISSSTE e incorporar los requerimientos específicos de los trabajadores de la educación, reveló.

Viable, Reformar Sistema de Pensiones

SNTE ISSSTE La mesa de diálogo entre el SNTE y el ISSSTE establece una ruta crítica de 100 días para evaluar la viabilidad de la reforma al sistema de pensiones. (SNTE)

En su oportunidad los dirigentes seccionales también exhortaron al director general del ISSSTE “analizar la propuesta elaborada por el SNTE, sustentada en estudios actuariales, que demuestra la viabilidad de reformar la Ley del ISSSTE de 2007 para mejorar el sistema de pensiones y jubilaciones de los trabajadores al servicio del Estado”.

Afirmaron que fortalecer la seguridad social representa una demanda histórica y una prioridad para miles de servidores públicos.

Por su parte, Batres Guadarrama presentó un informe sobre los avances que, durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, registra la institución en el fortalecimiento de sus servicios médicos e infraestructura hospitalaria.

SNTE, Sindicato de Todos los Maestros

Acompañado por funcionarios del ISSSTE, dijo que “el SNTE es el representante legal y legítimo del Magisterio, tengo perfectamente clara la representación que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es el sindicato de todas las Maestras y Maestros en el país”.

Enseguida garantizó que las reuniones con el SNTE continuarán para seguir “avanzando juntos”.

Añadió que “lo podemos hacer con todos los estados y lo vamos a hacer con mucho gusto porque la mayoría de los afiliados al ISSSTE son maestros del SNTE; evidentemente nuestro interlocutor social principal es el SNTE, a mí me da gusto hacerlo; para nosotros es fundamental la relación con las Maestras y Maestros de todo el país”.

Al finalizar el diálogo, el secretario general del SNTE reconoció la disposición y apertura del director general del instituto para escuchar las necesidades de los agremiados y construir soluciones conjuntas.

Cepeda Salas aseguró que dará seguimiento puntual a cada uno de los acuerdos y continuará construyendo consensos institucionalmente “para lograr mejores servicios de salud, seguridad social más sólida y mejores condiciones de vida para las trabajadoras y los trabajadores de la educación y sus familias”.

SNTE e ISSSTE abatirán Rezago Médico magisterial con 500 nuevos consultorios en sedes sindicales