Universidad Anáhuac convoca a Frente Común para Liderar Agenda Regulatoria de la IA en México

Si México no asume la responsabilidad de liderar su propia agenda digital, esos espacios serán ocupados por intereses de terceros ajenos al país, señala Josu Garritz Alcalá —

Universidad Anáhuac México Foro IA Josu Garrtitz Alcalá dijo que la Inteligencia Artificial debe orientarse al bienestar humano y convertirse en una herramienta clave para solucionar la crisis del agua y la informalidad. (Gerardo González Acosta)

Para llenar los vacíos ante el cambio de era, incidir en la agenda de políticas públicas, legislaciones y regulaciones relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA) en el país, especialistas de la academia, industria y el sector público analizaron el futuro en México de esta tecnología.

La Universidad Anáhuac México implementó la mesa de diálogo Inteligencia Artificial para la Innovación y la Competitividad de México, un espacio donde los expertos analizaron qué necesita México para acelerar el desarrollo de la IA de forma responsable y fortalecer su competitividad.

El encuentro fue organizado por la Alianza por la Innovación Tecnológica (AIT), y aportó la urgencia de llenar los vacíos regulatorios antes de que agendas externas dicten el destino digital mexicano.

El Ser Humano, al Centro de Era Algorítmica

Josu Garritz Alcalá, Director de la Facultad de Comunicación de la Universidad Anáhuac México y anfitrión del diálogo, llamó a llenar los vacíos que este “cambio de era” está generando en la sociedad.

Advirtió que “si México no asume la responsabilidad de liderar su propia agenda digital, esos espacios serán ocupados por intereses de terceros que podrían no beneficiar al país”.

Dijo que el objetivo central de la vinculación universitaria debe ser siempre mantener a la persona humana como el núcleo de cualquier desarrollo algorítmico.

Garritz Alcalá resaltó que la Universidad Anáhuac logró vincular a más de 220 empresas de primer nivel para que los alumnos enfrenten retos profesionales reales antes de su graduación.

Reconoció que aún falta que las empresas se involucren en el diseño de perfiles académicos desde semestres tempranos para potenciar el talento joven.

Garritz Alcalá opinó que la narrativa del futuro mexicano debe recuperar el hablar del “nosotros” y añadir el “valientes” para construir con unidad y superar las divisiones, para consolidar un frente común ante la revolución tecnológica.

“Lo que tenemos que empezar a hacer en México es rescatar la narrativa de nosotros; llevamos algún tiempo con una narrativa de división, de ellos y nosotros, los buenos y los malos, y los mexicanos siempre hemos sido nosotros y no hay más que ver lo que está pasando en el Mundial que llegan los coreanos y los abrazamos y los japoneses y los abrazamos”, planteó.

Educación, Peligrosamente Atrasada en IA

En su oportunidad, Daniel Mancilla Velázquez, miembro del Board de Young Leaders para los ODS de las Naciones Unidas (ONU), reveló que el país enfrenta una adopción tecnológica incipiente, con menos del 1 por ciento de las empresas utilizando estas herramientas de manera efectiva.

El representante internacional dijo que el sector educativo mexicano se encuentra “peligrosamente rezagado frente a la velocidad de los modelos tecnológicos actuales”.

Afirmó que la falta de actualización en los planes de estudio impide que las nuevas generaciones cuenten con las herramientas necesarias para la competitividad global.

Luego subrayó la urgencia de crear una estrategia nacional que armonice la regulación con incentivos para la inversión y el desarrollo de talento joven.

Mancilla Velázquez planteó “romper la desconexión entre las universidades y el sector productivo a través de prácticas profesionales innovadoras y procesos de cocreación técnica”.

Diagnóstico del Rezago Productivo

Agustín Tiburcio, del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y de Manufactura de Exportación, dijo que México debe transitar de ser un simple consumidor de tecnología extranjera a un desarrollador con soberanía digital, priorizando siempre la ética y el bienestar humano.

El representación del sector industrial aportó un diagnóstico pragmático del sector.

Expuso los retos que enfrenta la manufactura mexicana frente a lo que llamó “parálisis de los tomadores de decisiones”.

Tiburcio señaló que muchas empresas operan en un estado de supervivencia, ajenas a los debates tecnológicos, lo que dificulta la implementación de gemelos digitales o mantenimiento predictivo.

La clave para convencer a la industria radica en demostrar cómo la IA optimiza las cadenas de suministro y mejora la rentabilidad.

El representante de INDEX enfatizó que el país necesita regulaciones habilitadoras que fomenten la inversión a través de incentivos fiscales y certidumbre jurídica real.

El representante empresarial instó a los directivos a “aprender a escuchar y a colaborar estrechamente con las universidades para que los jóvenes no solo realicen prácticas, sino que lideren procesos de cambio”.

Afiró que “el éxito de potencias como China radica en una alineación total entre el mandato estatal, la capacidad académica y la inversión privada”.

De la Reacción a la Propuesta

Por su parte, Alberto Farca, representante del Centro México Digital, advirtió que la conversación nacional suele quedar atrapada en los riesgos de la IA, e ignora el potencial de liderazgo que México podría asumir.

Advirtió que la conversación nacional suele quedar atrapada en los riesgos, ignorando el potencial de liderazgo que México podría asumir.

El investigador dijo que de acuerdo con sus estudios, apenas ocho de cada 100 empresas en el país integraron ya procesos de IA más allá de herramientas básicas.

“Esta brecha no responde a una limitante técnica, sino a la ausencia de una visión de país que defina con claridad hacia dónde se dirige el ecosistema”, explicó.

Farca subrayó que una verdadera estrategia nacional debe contemplar tres pilares fundamentales; infraestructura de datos, conectividad de primer nivel y, sobre todo, el desarrollo de un capital humano altamente especializado.

Para el directivo, resulta alarmante que menos de la mitad de las empresas capaciten a su personal en estas áreas, lo que agrava la vulnerabilidad laboral ante la automatización.

Es imperativo que el sector público y privado generen incentivos para que la inversión en innovación alcance al menos el 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Academia, Brújula de Soberanía Tecnológica y Social

Desde la perspectiva académica, Jorge Alberto Hidalgo Toledo, coordinador del Laboratorio de Innovación y Comunicación de la Universidad Anáhuac, criticó que la adopción tecnológica en el país ha sido meramente reactiva.

El especialista explicó que la discusión se ha limitado a la IA generativa y deja de lado aspectos críticos como la robótica, el machine learning y el internet de las cosas.

“La academia debe actuar como una brújula que oriente el uso de estas herramientas hacia la resolución de agendas sociales urgentes”, planteó.

Hidalgo propuso que la IA se convierta en el mapa para atender problemas sistémicos de México, como la sustentabilidad, crisis del agua, inseguridad y la transición hacia la economía formal.

Dijo que para lograrlo es necesario detonar lo que denomina “imaginación algorítmica” tanto en docentes como en estudiantes, para permitir que la creatividad se traduzca en soluciones reales. Solo mediante una gobernanza conjunta entre todos los sectores se podrá garantizar una soberanía tecnológica y de datos efectiva”.

Los conferencistas acordaron reunirse nuevamemte a la brevedad paa continuar construyendo el mapa y la brújula que permita a los integrantes del sector digital nacional integrarse realmente para bneficio del país.

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