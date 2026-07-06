Conoce la RedAsi y su innovador sistema de ahorro de agua en la producción de alimentos

Cinbor. Integrantyes de la RedAsi.

La Crónica y el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste le invitan a escuchar el Podcast “Sonobiópolis” con la participación del Dr. Adrián Esteban Velázquez Lizárraga, investigador postdoctoral Secihti adscrito a la UAdec, cine el tema: Red de Acuaponia Sostenible Integrada.

Que las y los científicos se sigan preguntando cómo disminuir el consumo del agua en la producción de alimentos es sustancial. Las colaboraciones entre países son relevantes para optimizar el tiempo y trabajo. En la RedAsi están cultivando peces y plantas en un mismo sistema: inteligente, automatizado, de fácil manejo y accesible para las comunidades que lo requieren. La agricultura en zonas áridas representa una oportunidad para la ciencia

Sonobiópolis. Naturaleza, investigación y sociedad es el espacio radiofónico coproducido por el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (Cibnor) con la participación de los Centros Públicos pertenecientes a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación.

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