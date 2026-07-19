“Las migraciones, factor clave del proceso de globalización”: Alejandro Portes

Alejandro Portes El destacado sociólogo de las migraciones nos revela sus escenarios diversos y complejos. (Ciencia UNAM)

El gobierno de Donald Trump en su segundo periodo ha recrudecido políticas y acciones de Estados Unidos que han alterado el orden mundial y regional. Una de las más claras es la política migratoria, que ha permitido el uso de la fuerza contra migrantes indocumentados provenientes de México, Centro y Sudamérica por conducto del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que ha sumado ya la muerte de 17 mexicanos bajo su custodia.

La violencia y la flagrancia contra los derechos humanos de los migrantes tienen un mensaje político que no afecta la economía que depende de su mano de obra en una mayor escala, advierte Alejandro Portes, profesor distinguido de la Universidad de Miami, miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, Premio Princesa de Asturias, entre otras distinciones.

El académico de origen cubano es una de las figuras más influyentes en el estudio de las migraciones internacionales, la urbanización en América Latina, las economías informales, la sociología económica y el papel de las instituciones en el desarrollo nacional.

En 2025, recibió el Doctorado Honoris Causa de la UNAM y el Premio Daniel Cosío Villegas en Ciencias Sociales 2024 de El Colegio de México (Colmex), motivo por el cual nos ofreció la entrevista que resumimos a continuación.

LA INMIGRACIÓN EN ESTADOS UNIDOS ¿VA A TERMINAR?

La economía de más de 30 billones de dólares de Estados Unidos, la primera en el mundo, requiere de un continuo flujo de migrantes, eso incluye a profesionales, ingenieros y gente entrenada para las compañías de alta tecnología que dominan el mundo actualmente, como Google, Meta, Apple, principalmente de India y China, refiere Portes.

Por otra parte, dice, las empresas de servicios personales y empresas agrícolas del país norteamericano no podrían existir sin la mano de obra inmigrante. “Es decir, la agricultura en Estados Unidos cesaría si no hubiera braseros mexicanos y centroamericanos”. Por ello, menciona, existe el programa de visas temporales (tipo H), a través del cual entra aproximadamente más de medio millón de trabajadores temporales al año.

“Eso va a continuar, porque Trump será́ muy autoritario, pero es un hombre de negocios y su apoyo político fundamental está entre los líderes de corporaciones en Wall Street y Silicon Valley, en las grandes empresas. Eso no lo va a dejar y como líder de derecha no va a hundir a las corporaciones tanto de alta tecnología, como a las de servicios y agricultura”.

Los migrantes que atravesaron el territorio en olas o caravanas, contenidas en México, así como aquellos reprimidos al llegar a EU, no figuran de manera importante en esa economía, por lo que su detención es parte de los compromisos electorales que está cumpliendo.

“Políticamente fue una de las causas que llevó al triunfo de Trump, porque asustó a buena parte del electorado americano blanco, diciendo que el país se estaba llenando de gente ‘indeseable’. Ese flujo terminará, pero los canales regulares de migración continuarán”.

Migración El movimiento masivo de pobres del sur global es lo que alarma a los países ricos del norte. (Ciencia UNAM)

MIGRANTES EN LA AGENDA DE EUROPA Y ASIA.

El tema migratorio en Estados Unidos ha atravesado diversos escenarios y complejidades en las últimas décadas, pero también en Europa y Asia ha habido un movimiento entre el sur y el norte global que ha impuesto retos a los gobiernos de países receptores, aunque bajo una paradoja: poblaciones del sur están migrando al norte en busca de trabajo y mejores oportunidades de vida para mantener las grandes economías que mantienen la pobreza en sus países, lo que llevó a su migración.

Alejandro Portes explica que esta relación entre el norte y sur globales ha llegado a un momento de cierta crisis, ya que poblaciones de países pobres de África, América Latina o el sureste asiático se movilizan para entrar al “norte” muchas veces a costa de su vida.

“Ese movimiento masivo de pobres del sur global es lo que alarma enormemente a las poblaciones de los países ricos de Alemania, de Francia, Inglaterra, Estados Unidos o Japón, creando un caldo de cultivo político para que los partidos de derecha lo utilicen en su agenda”.

Como mencionó con el caso estadunidense, las economías de estos países requieren de mano de obra, pero también de esta fuerza productiva que pague el futuro de sus poblaciones locales envejecidas. El problema fundamental, señala, es mediante qué canales y cómo se organiza ese flujo migratorio de forma regulada para beneficiar a ambas partes, como los mecanismos de trabajadores temporales o permanentes.

LA GLOBALIZACIÓN HA TRANSFORMADO LAS DINÁMICAS POBLACIONALES.

El académico emérito de la Universidad de Princeton explica que la globalización que está transformando las dinámicas poblacionales y sociales del mundo ocurre por dos corrientes: una es la que ocurre desde “arriba”, promovida por las corporaciones multinacionales, los bancos multinacionales, que invierten en otros países, buscan materias primas y tratan de ampliar sus mercados vendiendo a las poblaciones del sur.

“Esta es la globalización promovida por las corporaciones capitalistas”, señala.

La otra es la globalización promovida desde “abajo”: “por las masas de población pobre en los países menos desarrollados, que tratan de desplazarse y salvarse o mejorar sus condiciones de vida, muchas veces a cualquier costo, incluso su vida”.

Esos dos flujos se encajan, puntualiza, en una dinámica donde la globalización desde “arriba” crea las condiciones para la globalización por “debajo” mediante “deprivación relativa”. “Las poblaciones de los países pobres ven en la televisión las condiciones de vida de las que disfruta una minoría y que a ellas se les negó”. Ese es uno de los factores, agrega, además de los problemas de muchas naciones debido a sus gobiernos y por cuestiones de represión.

El experto concluye que las migraciones se han convertido en un factor clave del proceso globalizador. “Este consiste en intercambios de mercancías, intercambios de finanzas, intercambio de conocimiento e intercambio de personas. En el último entra la migración, que es ineludible y sin el cual no es concebible hablar de globalización”.

*Colaboración de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM