México gana 5 medallas de bronce y una mención en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas

Matemáticas. El equipo que representó a México en la 67ª Olimpiada Internacional de Matemáticas, realizada en China.

El equipo que representó a México en la 67ª Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO por sus siglas en inglés), consiguió excelentes resultados para el país: los estudiantes Takumi Higashida Martínez de Ciudad de México, Juan Luis Manriquez Sequera de Baja California Sur, Sebastián Montemayor Trujillo de Nuevo León, Javier Caram Quirós Ciudad de México e Iker Torres Terrazas de Chihuahua obtuvieron medalla de bronce, mientras que Andrea Sarahi Cascante Duarte de Morelos obtuvo mención honorífica.

Andrea obtuvo también el premio Maryam Mirzakhani un reconocimiento especial entregado en el marco de la IMO para galardonar a las mujeres con el puntaje más alto o con los desempeños más sobresalientes por cada continente. Su nombre rinde homenaje a la brillante matemática iraní, quien fue la primera mujer en ganar la prestigiosa Medalla Fields y que también hizo historia al clasificar y ganar múltiples medallas de oro para su país en esta misma competencia.

La competencia dedicada a jóvenes preuniversitarios, la más importante en su rama a nivel mundial, se realizó de manera presencial en Shanghai, China. Compitieron 606 estudiantes entusiastas y amantes de las matemáticas de 117 países, “no solo para luchar por el honor, sino también para contribuir a una comunidad internacional más allá de las fronteras, religiones y política”, explican los organizadores de la IMO.

Gracias al puntaje obtenido por el equipo, México se coronó también en el tercer lugar Iberoamericano, el primer lugar lo obtuvo Brasil, el segundo Perú y logró el lugar 40 en el medallero general. Los primeros 5 lugares fueron para: República Popular China, Estados Unidos de América, Rusia, Singapur y Vietnam.

El equipo mexicano además estuvo conformado por los siguientes profesores: Luis Eduardo García Hernández (líder), Eric Ransom Treviño(tutor), y Víctor Antonio Domínguez Silva (observador A), quienes se encargaron de la revisión del examen de los concursantes, así como de la discusión con el jurado para ratificar los puntajes del equipo mexicano.

Te invitamos a recibir a nuestros CAMPEONES OLÍMPICOS DE MATEMÁTICAS Takumi Higashida Martínez (CDMX), medalla de BRONCE. Juan Luis Manriquez Sequera (BCS), medalla de BRONCE. Sebastián Montemayor Trujillo (NL), medalla de BRONCE. Javier Caram Quirós (CDMX) medalla de BRONCE. Iker Torres Terrazas (CHI) medalla de BRONCE. Andrea Sarahi Cascante Duarte (MOR), MENCIÓN HONORÍFICA, Premio Maryam Mirzakhani en América.

Los competidores en la 67 Olimpiada Internacional de Matemáticas que se realizó en Shanghai, China llegan este miércoles 22 de JULIO de 2026, a la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en el vuelo HAINAN AIRLINES 7925, programado para aterrizar a las 00:05 a.m. horas.

La Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) es un programa de la Sociedad Matemática Mexicana (SMM), y desde hace 40 años trabaja incansablemente creando oportunidades para que jóvenes mexicanos desarrollen su talento y potencial matemático.

La OMM cuenta con estructuras bien establecidas en los 32 estados de la república mexicana y su alcance es a nivel nacional e internacional.

Nuestros objetivos son enseñar matemáticas generando una atmósfera propicia para el estudio de las matemáticas en la niñez y juventud de nuestro país, llegar al mayor número posible de estudiantes de primaria alta, secundaria y bachillerato para que puedan desarrollar habilidades humanísticas, de curiosidad, confianza, fortaleza y convivencia. Seleccionar también a los equipos que nos representen en las competencias nacionales e internacionales a través de entrenamientos de gran nivel.

La solidaridad y apoyo de algunas instituciones, empresas y público en general han hecho posible que este programa no se interrumpa y que sigamos dando oportunidad a miles de estudiantes no solo a potencializar su gusto por las matemáticas sino también a mostrar sus capacidades al representar a México en los concursos de mayor prestigio con grandes logros para todos. Nuestro agradecimiento especial a banco PLATA, y Casa Córdoba.

La comunidad olímpica se conforma por un gran equipo de voluntarios, profesores y estudiantes de las principales universidades del país, así profesores de matemáticas de todos los niveles preuniversitarios. Aproximadamente 300 personas donan en especie su talento y compromiso para realizar cada una de estas actividades de la OMM con la mayor de las responsabilidades y con grandes resultados para México.

El impacto social de la OMM se hace presente en la niñez y juventud mexicana ante las oportunidades de crecimiento personal y comunitario. Este crecimiento ha logrado que la OMM cuente con grandes aliados en este camino de búsqueda de recursos económicos. El comité nacional de la OMM, en conjunto con los comités estatales, trabaja en establecer patrocinios y aumentar el número de voluntarios y aliados para alcanzar el objetivo de llegar a cada una de las escuelas públicas y privadas del país, a fin de que todas y todos tengan la oportunidad de conocer la propuesta de la OMM en cuanto a la forma de llevar y hacer matemáticas; matemáticas olímpicas.

En los últimos dos años la OMM ha crecido e incorporado nuevas actividades a nivel estatal, nacional e internacional, como por ejemplo el Concurso Nacional Femenil de la OMM. Este Concurso surge en 2022 como un esfuerzo temporal que ayude al balance de género dentro de la OMM. Buscamos no solo aumentar el porcentaje de participación de las niñas y jóvenes, si no generar espacios seguros donde ellas puedan desarrollarse académicamente e impactar en una mayor participación en las delegaciones mexicanas que nos representen en los concursos internacionales.