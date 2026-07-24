Robótica, jóvenes de ocho países ponen a prueba habilidades que marcarán el futuro.

Competencia de robots en el marco del el FIRST Tech Challenge México Premier Event 2026 que se realizó en Tec Milenio Ferrería

Programar un robot para que actúe por sí solo parece un desafío sólo para profesionistas pero estudiantes de secundaria y preparatoria de ocho países demostraron que la robótica también forma jóvenes capaces de resolver problemas, trabajar en equipo y crear soluciones con impacto social.

Durante el FIRST Tech Challenge México Premier Event 2026, que se realizó del 23 al 25 de julio, unos 30 equipos internacionales participaron en esta competencia, organizada en Tecmilenio Ferrería, donde el robot representó sólo una parte del desafío.

Detrás de cada partido hay meses de trabajo en los que los estudiantes diseñan cada pieza, programan sensores y algoritmos, prueban estrategias, corrigen errores y aprenden a tomar decisiones cuando algo no sale como esperaban.

“La robótica permite que cada estudiante encuentre una manera distinta de contribuir. Algunos descubren su talento en la programación; otros, en el diseño, la estrategia, la comunicación o los proyectos de impacto social. Lo más importante es que aprenden a resolver problemas con otras personas y comprenden que su conocimiento puede generar un cambio positivo en su comunidad”, afirmó Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio.

Durante un panel, especialistas y directivos de Tec Milenio, reconocieron un déficit de ingenieros en México para dar respuesta a la demanda de mano de obra calificada que requieren las empresas que llegan o están en el país.

Panel de académicos y periodistas

En este sentido, Reséndiz destaca la necesidad de fomentar el gusto por las matemáticas desde la niñez y el hogar para abatir este rezago.

Advierte la necesidad de que los jóvenes empiecen a trabajar desde antes de egresar de la carreras como parte importante de su formación como futuros profesionistas

Como parte de este reto, los estudiantes participaron en competencias con sus robots a fin de llevarlos al límite.

Durante los primeros segundos de cada encuentro, los robots debían actuar de forma autónoma, sin intervención de sus equipos. Para lograrlo, los estudiantes programaron secuencias de movimiento, utilizaron sensores para interpretar el entorno y prepararon distintas estrategias para responder a las condiciones del juego. Después de esa fase, asumieron el control para adaptar su estrategia en tiempo real.

FIRST también planteó un reto fuera de la cancha. Cada equipo desarrolló un proyecto de impacto social para responder a una necesidad de su comunidad. La experiencia invitó a investigar problemas reales, acercarse a especialistas, proponer soluciones y comunicar el alcance de su iniciativa ante un panel de jueces. Así, la tecnología dejó de ser un fin y se convirtió en una herramienta para generar cambios positivos.

México participó con 13 equipos, de los cuales siete representaron a Prepa Tecmilenio, con estudiantes de los campus Toluca, Chihuahua, Cuernavaca, Villahermosa, Guadalupe y Ferrería. La institución concursa en FIRST desde hace varios años y hoy más de 700 estudiantes forman parte de estas experiencias. Además, dos estudiantes obtuvieron el máximo reconocimiento mundial al liderazgo que otorga FIRST, uno de los premios más importantes de la organización.

Robots de varios países en plena competencia

Como parte del encuentro, Tecmilenio organizó el conversatorio “Robótica con sentido humano: cómo FIRST impulsa el liderazgo en jóvenes”, con la participación de Bárbara Gómez de Navarro, directora regional de FIRST México; Abismael Reséndiz, director nacional de Prepa Tecmilenio; y Olga Lucía Mantilla, directora de Tecmilenio Ferrería.

La conversación partió de una pregunta que cada vez cobra más fuerza en el ámbito educativo: si la inteligencia artificial puede ejecutar un número creciente de tareas técnicas, ¿qué habilidades harán la diferencia en las personas?

Los especialistas coincidieron en que experiencias como FIRST fortalecen capacidades que ninguna tecnología desarrolla por sí sola, como la colaboración, la comunicación, el liderazgo, la creatividad y la capacidad de adaptarse a escenarios complejos.

Desde la experiencia de Prepa Tecmilenio, la robótica demuestra que un equipo exitoso necesita mucho más que programadores. Cada proyecto reúne estudiantes que investigan, diseñan, comunican, organizan, construyen estrategias y coordinan el trabajo del grupo. Esa diversidad permite que cada integrante encuentre una forma de aportar y descubra fortalezas que también serán valiosas fuera de la competencia.

Más allá de los resultados de la competencia, el FIRST Tech Challenge México Premier Event 2026 abrió una conversación sobre el papel de la educación frente a los desafíos del futuro. La robótica fue el punto de partida, pero el aprendizaje fue mucho más amplio: formar jóvenes capaces de colaborar, adaptarse, resolver problemas reales y comprender que la tecnología alcanza su mayor valor cuando se usa con criterio y sentido humano para contribuir a mejorar la vida de las personas.