Hay que rescatar el valor de la palabra para no volvernos irrelevantes: Gustavo Vázquez López

IA. El escritor y experto formador digital mexicano, Gustavo Vázquez López.

En medio de la narrativa social por la Inteligencia Artificial (IA), un llamado presidencial a regular las redes sociales, y el 1 por ciento de empresas mexicanas abiertas a usarla como estrategia de negocios, el escritor y experto formador digital mexicano, Gustavo Vázquez López, conversó en exclusiva con Crónica.

Autor del libro El Gran Prompt, desentraña como pocos logran hacerlo, el impacto de la Inteligencia Artificial en nuestro diario vivir; afirma que aunque ya existen más de mil millones de usuarios cotidianos de herramientas como la popular y muy básica ChatGPT, aún no las estamos aprovechando correctamente.

La clave, según explica el especialista en transformación digital formado en el reputado Massachusetts Institute of Technology (MIT) y en la Universidad de Harvard, radica en “recuperar nuestra capacidad para conversar con nosotros mismos y con los demás”.

Vázquez López quien también es director de Gobierno Digital en Metepec, Edomex, dijo al reportero que redes como WhatsApp deterioraron nuestra capacidad de estructurar ideas mediante el uso constante de acrónimos, códigos y abreviaturas modernas.

Sin embargo, afirmó que la Inteligencia Artificial Generativa (IAG) nos obliga hoy a reidentificar el lenguaje y a recuperar con profundidad el valor de las palabras que usamos cotidianamente.

“El lenguaje se convierte así en la interfaz fundamental para hablar con esta herramienta potente, exigiendo al ser humano una comunicación mucho más precisa”, explicó; a esto lo definió como un “prompt”, la orden que se le da a la IA.

DESAFÍO EN AULAS MEXICANAS

Respecto al ámbito educativo, Vázquez López dijo que la IA es una herramienta que llegó para quedarse y operar definitivamente, más allá de ser una herramienta pasajera o una simple tendencia.

“Los Maestros necesitan capacitarse para entender que la IA no reemplaza el pensamiento crítico, sino que ayuda a perfeccionar las habilidades de los alumnos; con una intención clara, un Maestro puede utilizar estas herramientas para focalizar la atención en las necesidades particulares de cada uno de sus estudiantes”, afirmó.

Para el especialista, el uso de la IA en niños debe estar restringido bajo la supervisión constante de los Padres de Familia y de los Maestros o supervisores de los menores y jóvenes.

Esta restricción, dijo, no significa que la tecnología sea intrínsecamente mala, sino a que su manejo requiere de un criterio sólido y madurez.

El autor sugirió que la formación cultural, la lectura y el estudio diario son los pilares para mejorar el lenguaje con el que interactuamos con la tecnología, una propuesta que ningúna persona ni el gobierno han planteado porque la narrativa es orientada a lo técnico o a la prohibición.

Necesario, Etiquetar Modelos

Durante la conversación periodística, Vázquez López planteó la posibilidad de “etiquetar la IA con clasificaciones similares a las de la programación televisiva y de contenidos digitales, para proteger a los menores”.

Coincidió en que es una idea relevante, dado que ya existen modelos diseñados específicamente para adultos, como es el caso de Grok.

“Etiquetar por rangos de edad permitiría establecer un marco de criterios generales para que estas herramientas sirvan al bien común y no al mal”, afirmó.

ESTRUCTURA DE UN BUEN PROMPT

El autor detalla en su obra editorial que un “buen prompt debe estar pensado desde un punto de vista programático para aprovechar la tecnología con eficiencia”.

Explicó que esta instrucción maestra llamada “Prompt” consta de cuatro partes esenciales que todo usuario debe aprender primero, y dominar despues; el rol, el contexto, la petición y el formato final.

Dijo que al asignar un rol, la IA puede desempeñarse incluso como un personaje de ficción, que le permite obtener respuestas mucho más precisas y especializadas para el usuario.

Para Gustavo Vázquez López explicar el contexto es vital porque, aunque la tecnología es avanzada, esta no conoce los detalles específicos de lo que sucede en el mundo personal.

La petición debe centrarse en un verbo potente pues entre más clara y fuerte sea la acción solicitada, mejor será la respuesta del sistema; el formato es lo que el autor denomina la “lencería de la IA”, para evitar que el sistema entregue textos excesivos e innecesarios al usuario.

La Familia como System Prompt

En una analogía trascendental, el escritor sugirió que la sociedad actual necesita configurarse a sí misma como un “system prompt” para mantener el rumbo.

“Para estructurar una familia sólida, el rol debe ser el de un núcleo unido que mantiene una comunicación constante y respetuosa entre sus miembros”, afirmó.

Dijo que “el contexto familiar debe incluir la aceptación de las realidades actuales, las ausencias, las pérdidas e incluso el papel de las mascotas en el hogar”.

Explicó que en este esquema social es necesario tener certeza sobre lo que se espera de cada integrante para fortalecer el tejido social que hoy está fracturado. “El formato de esta familia ideal debe ser la solidaridad, la promoción de la verdad y el respeto profundo a los valores fundamentales del ser; cuando cada miembro desempeña bien su rol y entiende su contexto, la dinámica familiar se refleja positivamente en el país entero”, afirmó.

DIGNIDAD HUMANA Y ALGORITMO

La entrevista abordó la conexión entre El Gran Prompt y la encíclica Magnifica Humanitas del Papa León XIV, que promueve la custodia del ser humano ante el uso tiránico de la tecnología.

El autor concuerda con la visión papal de proteger a la humanidad, “evitar que el algoritmo nos domine, gobierne o decida por nosotros; la propuesta central es entrenar a la IA para que sea una herramienta a nuestro servicio y no un sistema que nos utilice como simples piezas”.

Dijo que es fundamental comprender que detrás de cada modelo de Inteligencia Artificial existe una empresa con intereses particulares que recibe nuestra información de manera constante.

“El futuro se divide entre la utopía, donde la tecnología elimina la pobreza, y la distopía, donde el ser humano se vuelve irrelevante y controlado“, planteó el experto.

Indicó que el riesgo de usar mal la tecnología siempre ha existido, pero la voluntad humana debe prevalecer en la preparación constante para dominar estas nuevas fronteras.

CONSTRUIR O DESTRUIR

En un contexto de polarización política y social, Vázquez López llamó a orientar colectivamente estas tecnologías hacia la sanación de nuestras narrativas.

Advirtió que actualmente “no existe una legislación avanzada en México que regule de manera efectiva el uso de estas potentes herramientas digitales”.

Como director de Gobierno Digital en Metepec, Vázquez López afirmó que aplica la IA con objetivos claros, principios éticos y una intención de servicio al ciudadano.

Explicó que el municipio utiliza la tecnología para mejorar la seguridad pública, los servicios, las obras y la atención a través de su call center especializado.

Indicó que este modelo de transformación digital avanza y crece para mejorar porque “cuenta con el respaldo directo del presidente municipal, Fernando Flores, quien también es experto tecnológico”.

CULTURA Y PREPARACIÓN CONSTANTE

Finalmente, Gustavo Vázquez López invitó a los lectores de Crónica a “no temer a la tecnología, sino a prepararse diariamente para poder dominarla; el estudio, lectura y adquisición de cultura son las únicas vías para asegurar que la humanidad mantenga el control sobre los algoritmos modernos”.